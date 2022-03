Rune Delbecque en Izegem openen play-offs met zege tegen Houthalen: “Meestrijden voor topdrieplaats”

“We werden nochtans wat overbluft in de openingsfase van de wedstrijd”, laat Rune Delbecque weten. “Houthalen liep al snel uit 2-7 uit en dat was toch even slikken. We bleven echter rustig en deden geen domme dingen of pakten onnodige risico’s. Het spelbeeld wijzigde, we groeiden in de match en wisten uiteindelijk zelfs met een 13-11-voorsprong de kleedkamer in te duiken.”