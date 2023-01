Runar De Schrijver slaat dubbelslag op BK: “Dit seizoen heb ik geen enkele wedstrijd verloren”

Baanwielrennen beloftenDe Belgische pistekampioenschappen zitten er zo goed als op. Op het einde van de maand is er nog het BK ploegkoers, maar de meeste pistiers kunnen de balans opmaken. Voor Runar De Schrijver oogt die balans bijzonder positief. De belofte uit Haaltert werd de voorbije dagen zowel in de sprint als in de keirin Belgisch kampioen.

Twaalf maanden geleden werd Runar De Schrijver al eens Belgisch kampioen keirin bij de elites. Tijdens de voorbije Belgische kampioenschappen deed hij nog beter. Ook op de sprint toonde hij zich superieur. “Tijdens de kwalificatie voor de sprint voelde ik meteen aan dat het goed zat. Ik klokte een nieuwe persoonlijke besttijd. Daardoor bekwam ik al een voordeel voor het vervolg van het sprinttornooi. De kwartfinale hoefde ik niet te betwisten, vermits we met zeven renners deelnamen aan het BK. In de halve finale kwam ik tegenover Wannes Magdelijns te staan. Ik kon hem verslaan in twee duidelijke sprints. In de finale was Tuur Dens mijn belager. Ook tegen hem kon ik het zonder belle klaren. De kop of uit het wiel komen? Het maakt me niet veel uit. Misschien toch de kop. Ik houd de zaken het liefst zelf onder controle.”

Keirin

Ook in de keirin toonde Runar De Schrijver zich ’s lands beste. “Kwalificaties hoefden niet, daar er slechts vijf kandidaten waren afgekomen op dit BK. We dienden een format af te werken met drie reeksen. Wie op het einde van de rit het minste punten had, werd kampioen. Uiteindelijk haalde ik het voor Mathias Lefeber en Arne De Groote. Het was een mooi orgelpunt. Dit seizoen heb ik geen enkele wedstrijd verloren. Uiteraard ben ik tevreden over de voorbije maanden.”

Enkel op de piste

De kans wordt klein dat Runar De Schrijver deze winter alsnog een nederlaag oploopt. “Op 14 januari werk ik in Gent mijn laatste tornooi van dit seizoen af. Nadien mag ik een week rust inbouwen. Meer hoeft niet. Het is de bedoeling om eind januari weer te begonnen met de opbouw naar de zomercampagne toe. In april is er in Gent een internationale meeting. Ik wil alles op de piste te zetten. Op de weg koersen zit er niet meer in, zelfs niet als vorm van training.”