Runar De Schrijver in finale van BK sprint twee keer sneller dan Tuur Dens: “Dankzij Carswell stappen gezet”

Een jaar geleden slaagde Runar De Schrijver er als topfavoriet bij de junioren niet in het BK sprint te winnen. Vrijdag lukte hem dat wel. Bij de elite! In de finale nam de eerstejaarsbelofte de maat van prof Tuur Dens.

“Ik wou bewijzen dat ik het wel kan”, benadrukte Runar De Schrijver. “Ben blij dat het gelukt is. Vorig jaar maakte ik grote tactische fouten. Tijdens dit BK bij de elite wou ik vooral tonen dat ik vooruitgang boekte.”

Twaalf maanden geleden haalde de sprinter uit Haaltert bij de U19 niet eens de finale van het BK-sprinttoernooi. De titel ging naar Liam Van Bylen die in de finale BMX’er Wannes Magdelijns versloeg. Van Bylen is nog junior, maar gaf verstek voor deze pistekampioenschappen. Magdelijns was er wel en haalde bij de elites brons. In de finale kwam De Schrijver uit tegen Tuur Dens, de broodrijder van Sport Vlaanderen-Baloise die op het WK scratch 2021 in Roubaix zilver pakte.

Stress door Dens

“Toen ik de naam van Tuur Dens op de deelnemerslijst voor dit BK sprint zag staan kreeg ik toch wat meer stress”, gaf De Schrijver toe. “Naarmate dit spurttoernooi vorderde groeide mijn vertrouwen. Zeker nadat ik in de eerste finalereeks Tuur Dens klopte. In de tweede reeks probeerde hij mij met een lange sprint te verrassen. Ik snapte wel wat hij probeerde. Sprinters zijn één of hoogstens anderhalve ronde heel snel. Mijn aanzet is explosief, ik had zijn uitval vrij snel onder controle. In de slotmeters was het enkel nog goed timen om over Tuur te komen.”

Investeren in sprint

Wat perfect lukte. Maandag neemt Runar De Schrijver, één van de leerlingen van trainer Kieran De Fauw, ook nog deel aan het BK keirin. Daarna wachten examens. Aan de Universiteit van Brussel vatte hij studies lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen aan. “De combinatie is niet eenvoudig, maar te doen”, benadrukte De Schrijver. “Het blijft de bedoeling dat ik verder werk aan mijn sprintcarrière. Met Tim Carswell als bondscoach zijn er in de sprint al veel stappen gezet. Denk dat ik eerst de kleinere toernooien moet proberen. Aan Nations Cups denk ik nog niet. Dat is, hopelijk, voor later. Waar ik in deze baandiscipline kan geraken weet ik niet, maar ik ben wel bereid om daarin verder te investeren.”