Ruime zege van Limburg United met een glansrol voor Milos Bojovic tegen Apollo Amsterdam

Op de persconferentie zat de Nederlandse coach Wierd Goedee met gemengde gevoelens. “Ik kan mijn jongens niks verwijten over hun inzet en motivatie. Alleen waren we de mindere bij de rebounds. De refs hebben ons ook niet fair behandeld en de foutenlast ging doorwegen. Of het niveauverschil niet te groot is tussen de Belgische en Nederlandse clubs? Ach, de filosofie is anders. Wij schenken meer aandacht aan onze eigen jeugd. Op termijn moeten we zeker lessen trekken uit dit seizoen en trachten de balans meer in evenwicht te krijgen bij de samenstelling van de kern. Indien we compleet staan kunnen we zeker in deze Silver League vlot meedraaien.”