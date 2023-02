Rudy Plompen ziet Proost (bijna?) winnen in Herstal: “De laatste minuut zal voor de groene tafel gespeeld worden”

Futsal tweede nationaleProost Lier stond dit weekend in Herstal na 38’43” spelen op een 3-4-voorsprong. Toen liep het helemaal fout in de Vurige Stede. Na heel wat tumult besloten de scheidsrechters om de wedstrijd te staken. Voor de groene tafel zal nu verder moeten beslist worden wat er met die laatste minuut dient te gebeuren. In Lier rekent men begrijpelijkerwijze op de drie punten.

Proost Lier speelt nog volop mee voor de promotie naar eerste nationale. Vooraf besefte men dat een verplaatsing naar middenmoter Herstal niet onderschat mocht worden. De Luikenaars snoepten vorig weekend toenmalig competitieleider Aarschot nog twee punten af. De Pallieters leken goed op weg om in Herstal de volle pot mee naar huis te nemen. Bij het ingaan van de laatste minuut stond de ploeg 3-4 voor. Coach Rudy Plompen zag het toen helemaal fout gaan. “Bij een intrap ging het licht plots uit bij de spelers van de thuisploeg. Er was heel wat tumult dat de scheidsrechters niet onmiddellijk onder controle kregen. Uiteindelijk leek de stilte toch terug te keren in de zaal.”

Tweede opstoot

Daarmee was de kous echter niet af. De scheidsrechters trokken twee rode kaarten om de ‘schuldigen’ te straffen. Meteen gingen de poppen weer aan het dansen. Rudy Plompen vervolgt. “Opnieuw stond de zaal in brand. Naar mijn mening kregen ook twee ‘toevallige’ spelers rood. De scheidsrechters oordeelden dat hun integriteit in gevaar werd gebracht door de thuisaanhang. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Mijn spelers trokken naar de kleedkamer, maar plots dook daar een thuisaanhanger op. De wedstrijd werd afgefloten met nog 1’17” te spelen. De laatste minuut zal voor de groene tafel gespeeld worden. Ik ga ervan uit dat we de drie punten op zak hebben. Ofwel blijft de 3-4-uitslag behouden, ofwel werd die omgezet in een 0-5-overwinning. Aan ons valt immers niets te verwijzen.”

Moeizame terugronde

Proost Lier kan de punten goed gebruik om te blijven meespelen in de promotiestrijd. Voor nieuwjaar liep alles naar wens en stond de ploeg alleen op kop. Na de winterstop liet men enkele keren punten liggen. Rudy Plompen bevestigt. “In de heenronde werd er vlot gescoord. Er mocht al eens een kans gemist worden. De marge was steeds ruim genoeg. De laatste weken komen wat moeilijker tot scoren. Toch blijven we bovenaan meespelen. De titelstrijd zal pas beslist worden in de laatste matchen. De toppers moeten het in de laatste duels nog allemaal tegen elkaar opnemen.” De club laat intussen weten dat Iliass El Attabi en Mo Kasmi hun contract verlengd hebben.