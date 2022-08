Rubin Seigers (KVC Westerlo) na pijnlijke 5-4-nederlaag tegen KV Mechelen: “Dit hadden we nooit uit handen mogen geven”

Vier keer scoren op verplaatsing en toch nog de boot in gaan. Het overkwam KVC Westerlo zondagavond Achter de Kazerne, waar thuisploeg KV Mechelen in een dol slotoffensief een schijnbaar uitzichtloze 2-4-achterstand nog wist om te buigen in 5-4-winst. Dit zal ongetwijfeld nog wel even nazinderen bij de Westelse Kemphanen.

Niemand die in de eerste helft ook maar kon vermoeden dat het Kempense streektreffen zulk een onwaarschijnlijke ontknoping zou kennen. De studieronde duurde ruim twintig minuten en intussen hadden de supporters van beide teams via een spandoek hun ongenoegen geuit over het late aanvangsuur op zondagavond. Uiteindelijk zouden ze met twee goals voor de rust en zeven(!) treffers in de tweede helft toch nog waar voor hun geld krijgen.

Mechelen had aanvankelijk het balbezit, maar het was Westerlo dat scoorde via Nene. Hairemans zorgde voor een logische 1-1 ruststand en het was diezelfde Hairemans die al vroeg in de tweede helft het vuur aan de lont stak. Dit keer was het Westerlo dat zich terug in de match wist te knokken. Tuur Dierckx mocht eerst aanleggen vanop de stip en krulde meteen daarna de 2-3 heerlijk in de verste hoek. Toen de ingevallen Foster een foutje in de Mechelse defensie afstrafte, leek de buit in minuut 73 binnen te zijn voor Westerlo. Niets was echter minder waar.

Een afgeweken schot van Schoofs gaf Mechelen plots nieuwe moed en wat volgde was een dol slotkwartier waarin de 18-jarige Milan Robberechts Westerlo met twee treffers finaal de doodsteek gaf.

Pijnlijk

Het was Rubin Seigers die na afloop de ondankbare taak op zich nam om een woordje uitleg te geven bij de spectaculaire nederlaag. “Ik denk niet dat er veel ploegen nog eens vier keer zullen komen scoren op Mechelen”, zuchtte de centrale verdediger. “En toch pakken we geen punten. Dat smaakt uiteraard heel zuur. Zeker als je het scoreverloop bekijkt. Als je twintig minuten voor tijd 2-4 op voorsprong staat, mag je dat nooit meer uit handen geven.”

Heeft Mechelen de remonte afgedwongen, of heeft Westerlo het zelf weggeven? “Ik kan niet één specifieke reden bedenken waar het fout gelopen is”, aldus Seigers. “Op zich hebben we geen slechte wedstrijd gespeeld, vind ik. We zijn zeker niet overklast geworden door Mechelen, ofzo. Er werden inderdaad foutjes gemaakt, maar er was toch ook wel een beetje pech mee gemoeid. Die afgeweken bal bijvoorbeeld voor de 3-2. Die bracht Mechelen terug in de match en hun fanatieke aanhang ging er vol achter staan. Dat heeft misschien wel meegespeeld, maar het mag zeker geen excuus zijn. Dit was gewoon een heel pijnlijke nederlaag, die nog wel even in de kopjes zal blijven hangen.”

Knop omdraaien

“Het zijn details die de wedstrijd beslist hebben”, besluit Seigers. “Dat gebeurt wel vaker, en al zéker in 1A. Daar gaan we moeten mee leren omgaan. We hadden inderdaad een goeie zaak kunnen doen in de rangschikking, maar het is nu zó en het heeft geen zin om stil te staan bij hoe het eventueel wél had kunnen zijn. We gaan dit analyseren. Leren uit onze fouten en kijken waar we ons kunnen verbeteren. Zoals altijd. En dan is het aan ons om de knop snel weer om te draaien. Zondag komt Eupen. Tegen dan moeten we er weer staan.”