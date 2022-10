Rubin Seigers keert met KVC Westerlo terug naar zijn ex-club RC Genk: “We starten als underdog, maar hebben al bewezen dat we iets kunnen rapen”

voetbal jupiler pro leagueAmper vier dagen na het moeizame 2-2-gelijkspel thuis tegen FC Seraing moet KVC Westerlo dinsdagavond opnieuw de wei in op het veld van RC Genk. Kunnen de Kemphanen nog eens stunten tegen een ploeg uit de G5, of trekt de kersverse leider in de Jupiler Pro League de lijn gewoon door?

“Met vijf matchen op vier weken tijd hebben we nog een druk programma voor de boeg”, stelt ook Rubin Seigers vast, “maar dat is niet erg. Als voetballer speel je nog altijd liever een wedstrijd in plaats van te trainen. (lacht) Want dat is toch waar het om draait. We gingen met 0-2 winnen in Brugge, maar dan bleven we thuis tegen Seraing inderdaad steken op een gelijkspel. Zowel de spelersgroep als de technische staf hadden achteraf het gevoel dat we daar twee punten verloren hebben, maar goed. In Charleroi hebben wij onlangs in blessuretijd nog de volle buit meegegraaid. Zo blijft de balans meestal wel in evenwicht. Dat is nu eenmaal het onvoorspelbare aan voetbal en dat is wat het spelletje zo mooi maakt. We zijn nu vijf competitiematchen op rij ongeslagen, dus we trekken met een positief gevoel richting Genk.”

Overleven

Na jullie stunt op Jan Breydel zal RC Genk Westerlo nu zeker niet onderschatten? “Dat denk ik ook niet”, beseft Seigers. “Ook al heeft Genk met tien tegen elf een moeilijke match op OHL achter de rug en hebben wij een dagje extra rust gehad, ik ga ervan uit dat zij tegen ons weer op volle sterkte zullen zijn. Ik verwacht mij aan een héél moeilijke wedstrijd. Genk gaat ons bij de keel willen grijpen, dus er zullen ongetwijfeld momenten zijn dat we in de verdrukking gaan komen. Dan is het aan ons om te overleven, goed georganiseerd te blijven en oplossingen te vinden. En net zoals in Brugge zullen we onze eigen momenten zo goed mogelijk moeten zien te benutten.”

Jeugdproduct RC Genk

Wat het resultaat ook wordt, voor Rubin Seigers (24) wordt het sowieso een fijne terugkeer naar de heimat. “Ik heb zo goed als mijn hele jeugdopleiding in Genk gekregen”, klinkt het. “Ik ken het huis daar dus van binnen en van buiten. Ik woon bovendien op nog geen tien minuten van het stadion, dus dat maakt het allemaal nét iets extra speciaal voor mij. Het soort voetbal dat Genk momenteel brengt, straalt echt wel weer het DNA van de club uit. De supporters zullen tevreden zijn. Wij starten opnieuw als underdog, maar we hebben al bewezen dat we het kunnen. We hebben ook nu weer niks te verliezen. Alles wat we in Genk kunnen pakken, is mooi meegenomen.”

In 2019 trok de jonge Seigers van Genk naar Beerschot om er meer speelgelegenheid op te doen. Met succes zo bleek, tot het nodige blessureleed plots roet in het eten strooide. In januari 2021 tekende de centrale verdediger dan een contract voor 3,5 seizoenen bij KVC Westerlo, waarmee hij dus de stap terug naar het hoogste niveau zette. “Een keuze die ik mij nog geen minuut beklaagd heb”, besluit Seigers, de enige speler die dit seizoen samen met doelman Bolat telkens al de negentig minuten volmaakte. “Zonder die blessures zou mijn carrière er misschien anders uitgezien hebben, maar het is wat het is. Ik ben zowel mentaal als fysiek sterker uit die moeilijke periode gekomen.”

Lees ook: meer voetbal in de JPL