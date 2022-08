Rubin Seigers en KVC Westerlo trekken zondag naar de Ghelamco Arena: “Wij gaan naar Gent voor de drie punten”

Tweede verplaatsing op rij voor de Kemphanen, die vorige week op OHL de 2-0-winst tegen Cercle Brugge jammer genoeg niet konden bevestigen. “Op zich viel er niet veel slecht te zeggen over onze prestatie in Leuven”, vindt Rubin Seigers. “Het was telkens dat tikkeltje extra dat ontbrak. Er is dus zeker geen reden om onze manier van spelen nu ineens om te gooien. Voor hetzelfde geld zit het zondag wél allemaal mee en pakken we de drie punten mee naar Westerlo. Dat maakt van voetbal nu net zo’n interessant spelletje.”

Goed voorbereid

“Tegen OHL hadden wij het meeste balbezit”, stelt ook Seigers vast. “Ik veronderstel dat dat zondag veel minder zal zijn, dus het gaat een heel andere wedstrijd worden. Wat AA Gent vorig seizoen na de winterstop presteerde, was heel knap. Tissoudali is nu wel geblesseerd, maar er is nog altijd een stevige basis aanwezig. We mogen ons dus niet blindstaren op die 6-2-overwinning in de onderlinge oefenmatch van een paar weken geleden. Gent stond toen duidelijk nog niet op volle kracht, dus dat was geen waardemeter voor wat er ons nu te wachten staat.”

“We hebben de tegenstander geanalyseerd, dus we zijn degelijk voorbereid”, klinkt het vastberaden. “Er kunnen zich in een wedstrijd altijd wel verrassingen voordoen, maar dan is het aan ons om daar een antwoord op te vinden. Je kan zeggen dat men in Gent na die twee op zes nog wat zoekende is, maar dat kan voor ons zowel een voor- als een nadeel zijn. Ik verwacht me sowieso aan een zeer fel gemotiveerde tegenstander, die tegen Westerlo zijn eerste overwinning zal willen pakken. Terwijl wij naar Gent trekken met de bedoeling om er de drie punten te gaan pakken. Het zal snel duidelijk worden welke richting de partij zal uitgaan.”

Basisplaats

De 24-jarige Rubin Seigers, een jeugdproduct van RC Genk, wist zich in Westerlo in alle stilte toch maar mooi naar een basisplaats in 1A te knokken. “Het gaat mij inderdaad goed af”, lacht de centrale verdediger. “Vorig seizoen heb ik een behoorlijk niveau gehaald en die lijn heb ik doorgetrokken tijdens de voorbereiding. Mijn eerste twee wedstrijden op het hoogste niveau waren zeer degelijk, dus ik mag niet klagen. Wie de plaats van Pietro Perdichizzi naast mijn gaat innemen? Dat moet je aan de trainer vragen. (lacht) Onze kern is in elk geval breed genoeg om de nodige blessures of schorsingen op te vangen.”

