Rubin Seigers en KVC Westerlo graaien drie belangrijke punten mee in Charleroi (2-3): “We durven het al eens iets realistischer aan te pakken”

KVC Westerlo heeft zijn eerste uitzege van het seizoen te pakken. De Kemphanen wisten zaterdagavond de positieve lijn na de 2-1 winst tegen Anderlecht door te trekken op het veld van Charleroi, waar het na tien minuten spelen al 0-2 stond. Uiteindelijk was er in de slotminuten wel nog een ultieme counter nodig om de belangrijke driepunter over de streep te trekken.

Coach Jonas De Roeck voerde na de zege tegen Anderlecht toch twee wissels door. Akbunar nam de plaats in van Dierckx op de rechterflank. Centraal op het middenveld startte aanwinst Da Silva voor het eerst in de basis. Met een assist én een doelpunt had Maxim De Cuyper alweer een voet in de 0-2-voorsprong na tien minuten spelen, maar nadien liet Westerlo de teugels misschien iets te snel varen? “We stonden goed in de organisatie”, stelde Rubin Seigers achteraf vast. “Je voelde dat Charleroi de bal wilde. Dat gaf ons mogelijkheden op de counter. Zowel tegen Anderlecht als nu hebben we zo het verschil kunnen maken. Op dat vlak hebben we duidelijk stappen vooruit gezet. We durven het nu al wel eens iets realistischer aan te pakken en we weten onze momenten beter te kiezen.”

“Die late gelijkmaker van Charleroi was wel heel zuur”, beseft Seigers. “Heel even doemde het scenario van tegen Mechelen op, toen we finaal nog met 5-4 de boot ingingen. Maar nu hebben we een minuut later dan toch nog een positief resultaat over de streep kunnen trekken. Dat deed enorm veel deugd.”

Positieve concurrentie

Opvallend: het waren drie invallers die Westerlo in de slotfase nog over de streep wisten te trekken. “Elke speler heeft tot nu toe al zijn steentje bijgedragen”, meent Seigers. “We hebben een uitgebreide kern met evenwaardige spelers, die allemaal graag op het veld willen staan. Dat zorgt voor een positieve concurrentie. Iedereen wil erbij zijn en moet zichzelf tonen aan de coach en de rest van de trainersstaf. Dat duwt het niveau op training alleen maar de hoogte in en dat nemen we in het weekend mee tijdens de wedstrijden.”

Wat dat betreft mag Rubin Seigers alvast niet klagen. Samen met doelman Bolat is hij de enige die dit seizoen nog geen seconde miste. “Dat is een mooie vaststelling”, lacht de 24-jarige centrale verdediger. “Had je mij dit op voorhand gezegd, ik had er met mijn ogen dicht voor getekend. In 1A kom je als verdediger uiteraard spitsen van een ander kaliber tegen. Met wie ik het meeste last gehad heb tot nu toe? Vincent Janssen van Antwerp is niet voor niets Nederlands international. Dat was geen gemakkelijke wedstrijd toen, maar voor de rest mag ik niet klagen. Er zit een redelijk goede constante in mijn prestaties tot nu toe.”