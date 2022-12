Rubin Belesi (Eendracht Aalst): “Bladzijde omdraaien na verlies op Jong Essevee en met de zege aanknopen tegen KSV Oostkamp”

“Ik had last van een contractuur in de hamstring”, geeft Belesi aan. “Vorige week deed ik tegen de beloften van SC Lokeren-Temse mijn wederoptreden en deze week kon ik voluit trainen. Ik ben dus fit, maar of ik aan de aftrap zal komen, weet ik nog niet. Coach De Geyseleer liet nog niet in zijn kaarten kijken. Ik denk wel dat ik een grote kans maak omdat er drie geschorsten zijn.”

Promoveren

Wat zijn je ambities met Eendracht? “Een vaste stek bemachtigen in het elftal. Hoewel we binnen de ploeg zo weinig mogelijk over de titel spreken, is promoveren naar eerste nationale toch wel de doelstelling. Het is jammer dat we vorig weekend de kloof met SC Lokeren-Temse en Jong Cercle Brugge niet hebben kunnen uitdiepen tot acht punten, maar we keren de bladzijde na de nederlaag op Jong Essevee om en doen er alles aan om tegen Oostkamp weer met de overwinning aan te knopen.”