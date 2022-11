Ruben Wijgaerts (Schoonbeek-Beverst): “Knap werk van goalie Seppe Bastiaens in zijn debuutmatch”

Het team van coach Yves Beckers deed dus wat er van haar gevraagd werd: winnen. Niet zo gemakkelijk, dat zeker niet. Op de momenten dat het even link zou kunnen worden, was er evenwel altijd doelman Seppe Bastiaens. Wijgaerts die zelf voor de openingstreffer zorgde, was er als de kippen bij om het belang van zijn goalie te onderstrepen. “Wij kennen de kwaliteiten van ons sluitstuk vanop training, maar als je dan in je debuutwedstrijd die tussenkomsten uit je handschoenen kan schudden, chapeau hoor. Het klopt dat wij het onszelf na de rust toch wel moeilijk maakten. Wij deden echt wel te weinig met die goede mogelijkheden. Kampenhout wou zich niet zomaar gewonnen geven. Ruimte in hun rug dus, maar wij pakten het niet goed aan. Als de marge dan zo klein blijft, weet je dat het zaak is om achterin goed geconcentreerd te blijven. Kwam er dan toch eens een bal op doel, dan was Bastiaens er om een tegendoelpunt te verijdelen. Ik weet niet precies hoeveel, maar ik geloof toch drie-vier keer dat hij echt bij de zaak was.”

Openingstreffer bleek hoe dan ook belangrijk

Beide teams leken in die eerste helft maar geen antwoord te vinden op de veldbezetting van hun tegenstander. Kansen vielen er dan ook niet echt te noteren en het was duidelijk dat een doelpunt nodig bleek om de wedstrijd open te breken. “Die bal bij de hoekschop van El Mansouri kon echt niet beter vallen. Dan moet je niet nadenken en het leer vol op de slof pakken”, beschrijft Wijgaerts zijn doelpunt. “Dat ik scoor, is mooi natuurlijk. Belangrijker nog is die zege, waardoor we nu van de teams onderin wat meer afstand nemen. In deze reeks waarin alle teams dichtbij mekaar klitten, is het zaak om regelmatig voor de dag te komen. Achterover leunen is dan ook zeker niet aan de orde.”