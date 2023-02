Ruben Welvaert (FC Poesele) na 2-3-winst bij Sint-Laureins: “Eindelijk beloond voor een goede wedstrijd”

“Na tien gelijke spelen maak je toch wel een optelsom van de punten die je al liet liggen. En kijk je toch een beetje naar hetgeen de ploegen net onder je doen. We konden die overwinning echt wel gebruiken. Dat bleek ook uit de gretigheid waarmee we de wedstrijd hebben aangevat. Maar nogmaals werd duidelijk dat je Quinten De Muer geen meter ruimte mag geven of hij haalt de trekker over. Twintig minuten goed voetbal van ons, twee momenten van concentratieverlies en de stand was 2-0. Gelukkig was Sint-Laureins ook in een gulle bui en mochten we op wat medewerking van hen rekenen bij de 2-1 via Jens Daemers. We zijn na die 2-1 voor hoge druk blijven zorgen. Sint-Laureins had het daar niet makkelijk mee. Jammer genoeg vertaalde zich dit niet in kansen.”