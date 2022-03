Ruben Verheyen wil tegen City Pirates eerste Hoogstraatse nederlaag in drie maanden doorspoelen: “We staan terug met de voetjes op de grond”

Met Bocholt en Eendracht Aalst had Hoogstraten de afgelopen weken zeker niet het eenvoudigste programma, maar toch had Verheyen duidelijk gehoopt om meer dan één punt over te houden aan het voorbije tweeluik. “Vooral de nederlaag tegen Aalst was bijzonder zuur omdat het voor eigen volk was”, vertelt de 24-jarige rechtsachter. “Anderzijds moeten we dat verlies ook niet dramatiseren. Het was per slot van rekening pas de derde nederlaag van het seizoen. Bovendien staan we nu terug met de voetjes op de grond en beseft iedereen dat de titel nog lang niet binnen is.”

Gemiste kans

De Rooikens tellen wel nog altijd zeven punten voorsprong in het klassement. “Dat lijkt misschien veel, maar in voetbal kan het heel snel gaan. Daarom was ik heel blij dat ook eerste achtervolger Lyra-Lierse vorige week verloor, want anders bedroeg de kloof nog maar vier punten en dan neemt de druk toch automatisch toe. Anderzijds is het, naast een troost, ook een gemiste kans. Het had er na vorig weekend bijvoorbeeld nog veel mooier kunnen uitzien.”

Verheyen hoopt met een zege zaterdag op bezoek bij City Pirates wel opnieuw de druk te kunnen opvoeren op Lyra-Lierse, dat een dag later naar Diegem trekt. “In plaats van te veel bezig te zijn met het klassement kunnen we ons best focussen op de match tegen City Pirates, want we mogen ons verwachten aan een lastige avond. De Merksemnaren zitten niet alleen in een heel goede periode met een negen op negen. Ondanks een 4-0-zege in de heenmatch hadden we thuis ook de handen meer dan vol met hen. Laat ons dus hopen dat we de draad van een paar weken geleden weer kunnen oppikken, want het zal nodig zijn.”

Juiste man op de juiste plaats

Verheyen is ondertussen bijzonder tevreden met de Hoogstraatse beslissing om alsnog een licentie aan te vragen. “Ik kan niet ontkennen dat ik in eerste instantie best ontgoocheld was omdat ik het een gemiste kans vond, maar gelukkig is het bestuur van gedacht veranderd. Het is een unieke kans om ons zowel als ploeg als individueel te meten met nog betere tegenstanders. Bovendien verdienen we die stap hogerop ook gewoon als je ons fantastisch seizoen bekijkt. Het zou bijvoorbeeld een enorme ontgoocheling als we nu nog naast het kampioenschap grijpen. Anderzijds is het sinds de licentieaanvraag wel iets meer van moetens. Gelukkig hebben we met een coach als Frank Belmans de juiste man op de juiste plaats om ons daarbij te helpen. Al hoop ik gewoon zo snel mogelijk zeker te zijn van de titel zodat de druk weg is.”

