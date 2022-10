Ruben Verheyden blikt terug op zomerseizoen: “Moet nog wat leren lopen tegen atleten van mijn niveau”

AtletiekHet pisteseizoen ligt nog maar pas achter ons, maar heel wat atleten zijn al volop bezig met de voorbereiding op het winterseizoen. Ruben Verheyden (21) liet vorig weekend tijdens de Groenloop in Aalst al zien dat de conditie uitstekend is en dat doet het beste vermoeden voor de komende maanden. “Ik sta momenteel een weekje verder in mijn opbouw dan voorzien”, klinkt het.

Ruben Verheyden heeft er een uitstekend zomerseizoen opzitten. Op de Nacht van de Atletiek liep hij met 3.35.19 een fantastisch persoonlijk record op de 1500m. Daarnaast liep hij op diezelfde afstand drie keer een chrono van 3.37, werd hij nationaal kampioen in 3.38.11 en mocht hij deelnemen aan het WK en het EK. “Het was een extreem positief verhaal”, zegt hij. “Ik moet me daar zelf af en toe toch nog eens aan herinneren, want als atleet ben ik heel kritisch en dan onthoud ik toch vooral de ontgoocheling van het EK in München. Los daarvan denk ik dat ik alles uit dit seizoen gehaald heb en ik kan dan ook niet anders dan tevreden zijn.”

Combinatie WK en EK

Het was natuurlijk ook een atypisch atletiekseizoen met zowel een WK als een EK op het programma. “Mijn hoofddoel was sowieso het EK in München. Het plan was om de limiet te lopen op de Nacht van de Atletiek, wat lukte, en om daarna top te zijn in München. Uiteindelijk werd ik in extremis ook geselecteerd voor het WK in Eugene en daardoor heb ik toch een tweetal belangrijke trainingsweken gemist. Maar goed, dat zijn keuzes die je maakt en ik vind dat je een deelname aan het WK niet kan weigeren. De combinatie van de twee kampioenschappen is niet volledig gelukt, maar dat zijn ook dingen die we meenemen naar de toekomst en waar we veel uit leren.”

In Eugene en in München stond Verheyden voor het eerst tussen de grote jongens op een internationaal kampioenschap. “Da’s heel iets anders dan een kampioenschap bij de jeugd of de beloften. Als je de startlijsten bekijkt, dan is er geen enkele atleet waar je geen rekening mee moet houden. Iedereen is goed en maakt kans om door te stoten naar de volgende ronde. Ik moet vooral nog wat leren lopen tegen atleten van mijn niveau. Tactiek is dan ook nog zoveel belangrijker geworden. Maar goed, dat maakt allemaal deel uit van het leerproces. Het gaat soms met vallen en opstaan, maar dat is nu eenmaal zo”, gaat hij verder.

Veldlopen en indoor

Komende winter zullen we de atleet van Eendracht Aalst zowel in het veld als op de indoorpiste kunnen bewonderen. “Momenteel ben ik nog aan het opbouwen, maar de conditie is nu al heel goed. Op de Groenloop in Aalst liep ik op de 6km zo’n 50 seconden sneller dan vorig jaar. Dat was een doorgedreven training, maar het is leuk de bevestiging te hebben dat de vorm al behoorlijk goed zit.”

“Tot Nieuwjaar ligt de nadruk op het veldlopen. Ik neem deel aan de CrossCup in Berlare, Mol en Roeselare en hopelijk kan ik me ook kwalificeren voor het EK veldlopen. Daarna ga ik focussen op indoor en hoop ik me ook via de world ranking ook een ticket voor het EK indoor te bemachtigen”, besluit de Lebbekenaar.