Ruben Vanraefelghem schenkt Knokke in blessuretijd de zege tegen Mandel: “We hadden al veel eerder de match moeten beslissen”

“Eerst en vooral is die overwinning dubbel en dik verdiend”, laat doelpuntenmaker Vanraefelghem ons weten. “Negentig minuten lang waren wij heer en meester. Mandel speelde met tien spelers op hun eigen helft en het was lastig om door die afweerlinie te geraken. Wij waren echter geduldig en zochten naar die ene kans. Izegem zal na deze match allicht enkel maar over die strafschop spreken, maar wij hadden de wedstrijd al veel eerder moeten en kunnen beslissen. Wat er aan de hand was bij die fase? In de laatste minuut van de toegevoegde tijd kregen wij nog een vrije trap. Invaller Ruben Geeraerts werd vastgehouden door een verdediger en tegen de grond gewerkt toen hij wou inlopen. Ik zette me achter de bal, schoot naar de linkerhoek, maar thuisdoelman Merveille wist mijn poging in eerste instantie te keren. In de rebound liet ik de bal echter wel in doel verdwijnen. De ontlading was groot.”