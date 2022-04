Ruben Vanraefelghem en Knokke boeken knappe zege in Dessel Sport en klimmen naar de tweede stek: “Niets moet, alles mag”

Sinds de jaarwissel voetbalt de kustploeg vanop een wolk. Een heuse metamorfose zorgde in enkele maanden tijd voor een ongeziene ommekeer van de degradatiestrijd naar een plek in de eindronde. Meer zelfs, Knokke mengt zich na een zestien op achttien volledig in het titeldebat. Zaterdag stond de verplaatsing naar Dessel Sport op het programma, waar ze dit seizoen nog niet verloren hadden in eigen huis. In een vrij gelijkopgaande eerste helft werden de West-Vlamingen op achtervolgen aangewezen toen Dhoest niet bij een overhoekse kopbal kon van Haagen. Knokke kwam echter ijzersterk uit de kleedkamer en dicteerde de wet na de rust. Junior Lambo, al weken in bloedvorm, bracht zijn team langszij toen zijn schot via de rug van thuiskapitein Lenaerts tegen de netten belandde. De Nigerese international had even later een knappe individuele actie in huis en bracht de kustploeg op voorsprong met een lage schuiver. Dessel probeerde het tij te keren door gebruik te maken van hun gestalte. De Knokse verdediging hield echter stand. Aan de overkant zorgde Van Walle voor de bevrijdende 1-3, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel van Atteri. Uitstel van executie voor de leider, want toen Van Walle foutief werd afgestopt in de zestien door Janneh, trapte Vanraefelghem de strafschop netjes in de benedenhoek. “Een bijzonder mooie zege”, aldus Vanraefelghem. “Belangrijk zou ik het niet noemen, want voor ons moet er eigenlijk niks meer dit seizoen. Natuurlijk is elke overwinning mooi meegenomen. We kunnen de rest van de competitie sowieso zonder druk afwerken en dat is een enorm groot voordeel. We speelden hier een fenomenale tweede helft en kwamen niet meer in de problemen toen zij de lange bal hanteerden. We blijven het wedstrijd per wedstrijd bekijken en we zien wel waar het schip strandt”, zegt Vanraefelghem. Knokke is volgend weekend bye en speelt op 23 april thuis tegen Winkel Sport.