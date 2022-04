Ruben Van Praet klokt 2u18.13 in marathon Rotterdam

Traditioneel stonden er veel Belgen aan de start van de marathon van Rotterdam. Voormalige topper op de 1500m Ruben Van Praet liet zich opmerken met een sterke tijd van 2u18.13 waarmee hij negentiende overall en derde Belg werd. En dat in z’n tweede marathon ooit.

Natuurlijk waren alle ogen in Rotterdam gericht op Bashir Abdi die het met een vierde stek in 2u05.23 degelijk deed. Maar ook een andere Gentenaar, Ruben Van Praet, liep een sterke marathon in de havenstad. “Het doel was om onder de 2u20 te duiken en dat is gelukt”, blikte hij tevreden terug. “Vorig jaar had ik in de marathon van Gent bij mijn debuutmarathon helemaal in m’n eentje 2u25 gelopen. De trainingen voelden vlot aan. Het ging allemaal goed en daarom geloofde ik dat sub 2u20 haalbaar was en ben ik met die ambitie gestart.”

“Constant tempo gelopen”

Hij deelde z’n race prima in. Heel de race hield hij een strak tempo aan van tussen de 3.15 en de 3.19 per kilometer. “Ik ben gestart in het groepje van de eerste vrouwen. Toen daar na 10km het tempo terugviel en er wat vertraagd werd, zijn we met vijf mannen weggelopen uit die groep”, schetst hij zijn wedstrijdverhaal. “We zijn samengebleven tot aan kilometer 28 en toen is onze groep verbrokkeld. Ik kon vrij goed het tempo aanhouden. Alleen tussen de 35 ste en de 40 ste kende ik een paar seconden verval. Voor de rest heb ik heel constant gelopen.”

Topper op de 1500m

Het is opmerkelijk dat de intussen 31-jarige atleet vroeger een te duchten Belgische topper op de 800m en vooral de 1500m was. “Ik heb jarenlang op de 1500m gefocust. Ik schat mijn recordtijd op de 1500m (red. 3.44.73) toch nog wel wat hoger in. Twee à drie jaar geleden ben ik gestopt met serieuze competitie. Dan zocht ik een nieuw doel en kwam ik al snel uit bij de marathon. Mijn voormalige trainer Tim Rogge zei me altijd dat ik een grote motor heb. Hij wilde me destijds al laten overstappen naar de 5000m. Maar ik ben toen op de 1500m gebleven omdat ik daar met m’n eindsnelheid een sterk wapen had.”

Na de marathon kan de riem er logischerwijze even af. “Ik fiets heel graag en ben ook aangesloten bij een wielerclub. De focus zal de komende weken opnieuw wat meer naar de fiets gaan. Misschien doe ik in de zomer wel een duatlon. Daarna zal ik op zoek gaan naar een nieuw zoals misschien een najaarsmarathon.”

Bij de vrouwen schitterde Astrid Verhoeven. Zij finishte als negende vrouw in een erg sterke tijd van 2u31.37. Ze bleef onder de limiettijd van 2u32.00 voor het EK in München in augustus.