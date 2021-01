Ruben Valckenaere, terug na zwaar verkeersongeval, ambitieus voor 2021: “Voluit voor Junior-titel gaan”

VOETBAL 1A Michiel Jonckheere baalt na Kortrijkse nederlaag in de sneeuw: “Dit was geen wedstrijd. Dit was een circus”

17 januari Na er negen jaar te hebben gevoetbald, was Michiel Jonckheere zaterdagnamiddag terug in de Oostendse Diaz Arena, maar absoluut niet in de omstandigheden die hij zich had voorgesteld. “Dit was geen match”, zegt hij resoluut. “Dit was een circus en het gebeurde onder druk van de Pro League. Anders had de scheidsrechter de wedstrijd nooit laten starten.”