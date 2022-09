Ruben Tilburgs viert jubileummatch met goal en eerste Hoogstraatse zege van het seizoen tegen Thes (4-0): “En dat terwijl scoren nochtans allesbehalve mijn specialiteit is, maar het heeft gewoon zo moeten zijn”

Tilburgs speelde op de openingsspeeldag tegen OHL U23 eigenlijk al zijn 250ste officiële wedstrijd in Hoogstraatse loondienst, maar werd pas afgelopen weekend in de bloemetjes gezet. “Onze eerste thuismatch was nog midden in de week, waardoor dit moment veel beter uitkwam”, vertelt de jubilaris. “Nu kon echt heel mijn familie aanwezig zijn en dat was in heel mijn carrière nog nooit gebeurd.”

Wat geluk mee gemoeid

Alsof dat nog niet genoeg was, opende Tilburgs zaterdag na amper twee minuten de score voor de Rooikens. “En dat terwijl scoren nochtans allesbehalve mijn specialiteit is (lacht), maar het heeft gewoon zo moeten zijn. Zeker omdat er mijn vroege goal toch wat geluk gemoeid was. Mijn vrije trap was bijvoorbeeld bedoeld als voorzet, maar omdat de bal door niemand meer werd aangeraakt verdween het leer aan de tweede paal in doel.”

Tilburgs lag zo aan de basis van de eerste Hoogstraatse competitiezege. “Als je met nul op negen een sterke ploeg als Thes over de vloer krijgt, ben je er toch niet helemaal gerust in, maar die vroege treffer gaf ons een enorme boost. Al moet ik wel zeggen dat die gemiste start van de afgelopen weken bij niemand in de kleren gekropen is. We zijn vol lef aan de partij begonnen en voor die positieve ingesteldheid zijn we ook beloond, want de zege was absoluut verdiend. We waren gewoon veel scherper dan Thes, dat van ons een lesje in gezonde agressiviteit heeft gekregen.”

Voetjes op de grond

Toch blijft Tilburgs voorzichtig. “Terwijl we ons vorig seizoen nog wel eens een mindere dag konden permitteren, zullen we nu elke week 110 procent moeten zijn om iets te kunnen rapen. Laat ons daarom maar vooral de voetjes op de grond houden en keihard blijven werken zoals we vorige week gedaan hebben, want je ziet dat je dan ook loon naar werken krijgt. We weten dus wat ons deze week te doen staat met de bijzonder lastige trip naar Visé in het vooruitzicht.”

