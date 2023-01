Ruben Smet en Racing Mechelen in slotminuten onderuit tegen Hasselt (1-2), top vijf loopt uit: “Match duurt langer dan vijfenveertig minuten”

Voetbal tweede nationale bEen slechte eerste helft, gestuntel in de defensie bij de 0-1 en een late strafschop bezegelden het lot van Racing Mechelen tegen Sporting Hasselt. Mrani had tussendoor wel voor de heerlijke gelijkmaker getekend op vrije trap, maar verder lieten de Mechelaars vooral in de tweede helft na zichzelf te belonen. Met vier op vijftien zijn de cijfers intussen wat ze zijn: onvoldoende. De kloof met de beoogde top vijf bedraagt zes punten en dus doet Racing er best aan zich snel te herpakken.

“Een match duurt langer dan vijfenveertig minuten”, legt Racing-doelman Ruben Smet de vinger op de wonde. “Ik heb er geen verklaring voor, maar net zoals de voorbije weken speelden we een slechte eerste helft. Mochten we weten hoe het komt, zouden we het probleem kunnen aanpakken. Het werd eerder ook al aangehaald. We trainen goed en scherp, maar om de een of andere reden komt dat niet terug voor rust. Frustrerend, want zo kwamen we weer op achterstand doordat een bal in doel rolde.”

Deksel op de neus

“En ook frustrerend omdat we na de pauze wél weer flarden te zien kregen van het betere Racing. We klommen op gelijke hoogte en kregen nog enkele mooie kansen op een tweede goal. Die viel niet en daarop volgde nog het deksel op de neus. De penaltyfout? Overbodig, want hun aanvaller stond niet in een positie waarin hij meteen gevaarlijk kon zijn. Maar goed, dat geluk ontbreekt nu een beetje. Misschien hadden we na de 1-1 voor een meer behoudende aanpak moeten kiezen, maar anderzijds hadden we net zo goed nog gewonnen. De teleurstelling is groot.”

Terugkeer

Met de 3 op 9 na Nieuwjaar kent Smet zelf intussen weinig plezier aan zijn terugkeer tussen de palen. Al vroeg in het seizoen nam Goossens zijn plaats in, maar tijdens de winterstop kon hij coach Vanderidt duidelijk weer overtuigen. “En daar ben ik de technische staf dankbaar voor”, aldus Smet. “Weinig trainers zouden de beslissing nemen omdat Goossens ook gewoon goed presteerde. Maar ik kon hen overtuigen op training en dan is het ook een beloning voor mijn harde werk in wat toch wel een pechseizoen is.”

“Ik was lange tijd out met een lastige breuk in mijn pink en daarna moest ik plaatsnemen op de bank. Nu ben ik blij om terug te zijn en goede commentaren te kregen over mijn wedstrijden, maar alleen vertaalt zich dat momenteel nog niet in puntenwinst. Hopelijk komt daar snel verandering in. Om voeling te houden met de top vijf? Vooral om onszelf nog een rustig seizoen te bezorgen. We beseffen dat we voor belangrijke weken staan.”

Rac. Mechelen - Sp. Hasselt 1-2

RC Mechelen: Smet, Kerckhofs, De Paepe, Akarom, Spaenhoven (35’ Knollenburg), Mauro, Hmouda, Carrez (35’ Walen De Keyser), Mrani, Ventôse, Weuts.

Hasselt: Vanmarsenille, Ofori Appiah A., Mombaerts, Tanriver, Morgan (78' Peios), Maus, Maes, Leao Kessels, Eltien, Dassen, Brants (88' Lambrecks).

Doelpunten: 20’ Brants (0-1), 67' Mrani (1-1), 88' Maus (1-2, pen.)

Geel: Morgan, Mauro, Tanriver, Hmouda.

