Ruben Scheelen (Pelt) is blij na eerste overwinning: “We kregen loon naar werken”

Voetbal derde nationale BDe kop is eraf voor Pelt dat in eigen huis vlot de maat nam van Schoonbeek-Beverst. Maxim Goossens scoorde snel de openingstreffer, Alexander Stankov verdubbelde voor de koffie. Toch had Pelt nog vaker kunnen scoren. “Als het aan de koffie 4-0 had gestaan, dan hadden we dat resultaat niet gestolen”, vertelt Ruben Scheelen. “De dubbele voorsprong was comfortabel, maar ik ben vooral blij dat we in de tweede helft hebben kunnen bevestigen.”

Na een nul op zes met mooi voetbal, maar met een flinke reeks gemiste kansen, moest Pelt in zijn tweede thuiswedstrijd op zoek naar de eerste driepunter. Met gespannen zenuwen? “Toch niet, al zou een nieuwe nederlaag wel heel erg niet welkom geweest zijn. We begonnen heel goed aan de wedstrijd en eigenlijk was het verhaal van de eerste helft identiek aan dat van de voorbije weken. Pelt domineert, maar deze keer scoorden we ook meer dan één keer. De 2-0 bij de rust was een correcte weergave, al hadden er makkelijk twee doelpunten meer achter onze naam kunnen staan”, zegt Ruben Scheelen.

Gerust gevoel

Na de opener via Maxim Goossens na een fraaie actie van Stankov en Hendrikx, nam Pelt de match stevig in handen. Schoonbeek-Beverst liep voortdurend achter de feiten aan, maar de Noord-Limburgse druk leverde niet meteen extra doelpunten op. Pas vijf minuten voor de koffie tekende Alexander Stankov voor de 2-0. De voormalige profvoetballer knikte de vrijschop van Lopes-Mendes voorbij bezoekend doelman Bollen in doel. ”De dubbele voorsprong gaf ons een gerust gevoel, al wilden we vooral bevestigen in de tweede helft. En niet de fouten maken van de vorige wedstrijden.”

Verdiende 3-0

Veel was er aan de Roosen niet meer te zien na de koffie. Schoonbeek-Beverst kon geen vuist maken terwijl de thuisploeg tevreden leek te zijn met de 2-0. In de slotfase tekende Ruben Scheelen nog voor de verdiende 3-0. “Hopelijk zijn we hiermee gelanceerd voor een lange reeks. We zijn na de twee nederlagen niet beginnen te twijfelen. Integendeel, ons spel moest gewoon resultaten opleveren. Waarvan akte”, aldus Scheelen die in het tussenseizoen overkwam van Bocholt. “Dit is voor mij zeker geen stap terug. Ik kwam bij Pelt in een goed voetballende ploeg terecht. Met correcte ambities om bovenaan me te doen.”

