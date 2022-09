Ruben Scheelen en Pelt gaan met 4-1 onderuit in Wellen: “Met deze start hadden we geen rekening gehouden”

Was deze derby dan zo beklijvend? Dat nu ook weer niet. Het was vooral een wedstrijd met veel duels en amper uitgespeelde doelkansen. “Die 2-0-achterstand deed ons eigenlijk een beetje de das om, vind ik”, aldus Scheelen. “Vooral de manier waarop we die treffers toch weer slikten, moet ons tot nadenken stemmen. Nadien hebben we toch getracht om dat van ons af te schudden en hebben we, gezien die achterstand, het initiatief genomen. Maar zonder een verwijt aan teamgenoot Stankov te willen richten, het niet benutten van de penalty deed ons wel pijn achteraf bekeken. We zijn uiteraard blijven aandringen, hebben Wellen bijwijlen ook weten pijn te doen, maar die echt uitgespeelde kansen bleven wel uit.”

Drie punten pakken tegen Schoonbeek-Beverst

Thuisspeler Edwin Wang zou later in de partij met twee doelpunten uiteindelijk de 4-1 op het scorebord zetten. “Hij is een speler die zijn momenten weet uit te kiezen en die voor zijn team bepalend kan zijn”, zegt Scheelen. “Ik heb zelf nog bij Bocholt met hem samen gespeeld en ken zijn waarde, net als een aantal andere jongens trouwens. Niet moeilijk als je een twaalftal jaren op dit niveau speelt. Maar terug naar de huidige situatie. Na de nederlaag vorige week hadden we graag een en ander rechtgezet. Het is even anders uitgedraaid en dat zorgt in onze kleedkamer wel voor wat ontgoocheling. Volgende week wacht ons een nieuwe derby met Schoonbeek-Beverst. De derde streekderby op rij, al heb ik daar niet meteen een probleem mee als we maar die drie punten pakken.”