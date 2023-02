Ruben Roelants (Sezoens Bocholt): “Het zal bikkelen worden met de komst van Hubo Handbal”

Sezoens Bocholt leed afgelopen weekend in de BENE-League zijn tweede nederlaag van het seizoen. In Aalsmeer werd het 27-24. “Ons vertrouwen is niet aangetast door die nederlaag ”, stelt de ijzersterke verdediger Ruben Roelants. “De overwinning van Aalsmeer was verdiend, maar gelukkig blijven we nog riant aan de leiding en zijn we ondertussen al enkele weken zeker van een ticket voor de Final Four. Toch moeten we ook lessen trekken uit dat verlies.”

Hubo Handbal

“In de halve finale van de Beker van België krijgen we donderdagavond Hubo Handbal over de vloer. Het zal bikkelen worden. De wedstrijden in het verleden tegen Tongeren of Initia Hasselt waren altijd op het scherp van de snee. Ik merk dat Hubo Handbal dit seizoen vooral speelt met de ervaren jongens die het ons vorig seizoen met Tongeren vrij moeilijk hebben gemaakt in de bekerfinale. Bovendien is het verhaal afgelopen in de BENE-League voor Hubo Handbal en de beker is de kortste weg naar een prijs. Ze gaan vechten tot de laatste snik om te kunnen doorstoten naar de finale.”

“We weten dus wat ons te wachten staat”, gaat de 32-jarige Antwerpenaar voort. “De nederlaag in Aalsmeer kwam in mijn ogen zelfs op een goed moment. Iedereen staat weer met de voeten op de grond, want dit was nog maar de tweede nederlaag van het seizoen. Als het van een leien dakje loopt, is de concentratie niet altijd 100%. Deze week zal iedereen zich inspannen voor 200%, want we willen absoluut opnieuw de Beker van België winnen.”

Toekomst

“Mijn toekomst? Ik ben aan mijn vijfde seizoen bezig in Bocholt. Het is een fantastische club op alle vlakken. Ik heb ook nog een contract voor twee jaar. De afstand van Brecht naar Bocholt is zeker niet te onderschatten. Ik ben een dik uur onderweg. Toch doe ik het nog steeds met plezier. We spelen altijd voor de prijzen en ik kan nergens beter zitten dan bij de Damburgers. Gelukkig krijg ik ook veel steun en begrip van mijn vrouw. Achter elke goede sportman staat een sterke vrouw”, besluit Roelants.

