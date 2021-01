Ruben Ritserveldt (TC Lierde) was een van revelaties van 2020: “Tennis is puur amusement voor mij”

TENNISIn het tennis was Ruben Ritserveldt (TC Lierde) bij mannen 5 één van de revelaties van 2020. De kers op de taart was natuurlijk de titel van Oost-Vlaams kampioen. In een spannende finale haalde hij het tegen Aaron De Bolle. Voor de 23-jarige jeugdtrainer is tennis spelen pure fun.

“Ik ben het seizoen niet begonnen met de ambitie om Oost-Vlaams kampioen te worden. Maar ik won toernooien in Zottegem, Pollare en Flobecq en zag dat ik mocht hopen op een plaatsje in de Masters. Dat werd dan toch zo’n beetje een doel”, stelt Ritserveldt. “Enerzijds was ik al blij dat ik mocht deelnemen aan de Masters, anderzijds hoopte ik toch stilletjes om te winnen. In de halve finale haalde ik het tegen Thomas Mertens en in een spannende finale zette ik Aaron De Bolle opzij. Al is het dan maar bij mannen 5, ik ben wel fier op die titel en koester ook wel mijn trofee.”

Jeugdtrainer

De goede resultaten zorgen ervoor dat Ritserveldt nu 50 punten heeft en dit seizoen bij mannen 4 aan de slag moet. “Ik ben realistisch en besef dat ik op mijn 23ste niet zo veel progressiemarge meer heb. Maar misschien zit het er wel in om een toernooi te winnen. Het zou leuk zijn om voldoende punten bij elkaar te sprokkelen om bij mannen 3 te kunnen spelen”, aldus nog Ritserveldt. “Hoger reikt mijn ambitie niet. Ik zet me in als jeugdtrainer bij TC Lierde en TC Pollare en ik probeer vooral te genieten van het tennis. Tot maart zit competitie er niet in, maar ik hoop toch interclubwedstrijden te spelen en hopelijk kunnen de zomertoernooien afgewerkt worden.”

Service

Ritserveldt probeert intussen jongere spelertjes te kneden, maar werkt intussen ook aan zijn mindere punten. “Mijn sterke punt is wel dat ik weinig fouten maak en in wedstrijdsituaties de kalmte goed weet te bewaren. Een minder sterk punt is mijn service”, besluit Ritserveldt. “Qua zuiverheid zit die wel goed, maar hij mist wat kracht. En ook op fysiek vlak kan ik nog wel een stapje in de goede richting zetten.”