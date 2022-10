Ruben Pyck en Torhout op zoek naar stabiliteit in woelige weken: “Was een grote dosis pech mee gemoeid was”

“Ondanks de moeilijke weken die achter ons liggen, voelt de sfeer niet als gespannen aan bij ons”, stelt de 28-jarige Pyck. “We weten dat er nog veel werk aan de winkel is en dat we dringend wat meer punten moeten pakken, maar panikeren of onszelf overhaasten doen we niet. Als ploeg proberen we volwassen te reageren op onze tegenslagen. Bovendien zijn er ook veel positieve punten op te merken. Zo wonnen we recent vlot van Sparta Petegem en speelden we ook goede wedstrijden tegen Aalst en Cercle B. Iedereen ziet dat er in heel wat van onze nipte verliespartijen een grote dosis pech mee gemoeid was. Al doet het jongste verlies tegen hekkensluiter Erpe-Mere uiteraard wel pijn. Ze speelden gretiger en met meer inzet dan ons, wat ontoelaatbaar is. Zo gaven we onze voorsprong nog uit handen.”