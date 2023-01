Ruben Pyck en KM Torhout slepen knap punt mee uit Daknam: “Je bent nooit met ons klaar”

“Lokeren-Temse is een ploeg die altijd in de favorietenrol start en thuis aangemoedigd wordt door een grote schare fans”, stelt Ruben Pyck. “Zij eisten dan ook meteen het balbezit op en speelden de bal vlot rond. Dat leverde niet meteen veel kansen op, zodat wij in de wedstrijd bleven en loerden op een snelle tegenaanval. Dat lukt in de 25ste minuut, waar ik op een counter op assist van Carron mijn ploeg op voorsprong zette. De thuisploeg vocht echter terug en kreeg onder meer twee strafschoppen toegekend. Twintig minuten voor tijd stonden we 3-1 in het krijt. Lokeren nam het na hun dubbele voorsprong misschien iets te licht op. Wie ons de laatste weken immers bezig zag, weet dat je nooit met ons klaar bent. We creëerden een vurige slotfase, waarin invaller Tibo Margo mijn voorzet in doel kopte en het zo opnieuw spannend maakte. Onze andere invaller Tibo Andries zette in blessuretijd nog een strafschop om. Voor de ogen van hun duizenden supporters was dat een schitterende beleving.”