Ruben Put (VTI Hasselt) wipt ex-ploeg Lint uit de beker van België: “Mooie start van een nieuw verhaal”

Volleybal beker van BelgiëHet nieuwe volleybalseizoen is goed gestart voor VTI Hasselt. De hoofdstedelingen wipten in hun eerste match Lint uit de beker van België. Voor nieuwkomer Ruben Put was het een bijzondere match want de hoofdaanvaller speelde de voorbije drie seizoenen bij Lint. “Het was voor mij vooral een mooie start van een nieuw verhaal”, vertelt Ruben Put. “Ik kijk uit naar de matchen in eerste nationale.”

Hasselt en Lint zijn geen onbekenden voor elkaar. Vorig seizoen waren de twee teams in strijd voor de titel in tweede nationale. Hasselt trok aan het langste eind en speelt dit seizoen in eerste nationale. Ruben Put, hoofdaanvaller bij de Kempenaars, maakt de overstap naar VTI en in zijn eerste match mocht hij al meteen tegen zijn ex-ploeg aantreden. “Het was speciaal ja. Ik speelde drie seizoen in Lint en ik was er altijd graag. Maar goed, nu is Hasselt mijn ploeg en dus moest Lint eraan”, lacht Ruben Put.

Pittig duel

In de eerste set namen Put en Hasselt makkelijk voorsprong, maar de bezoekers reageerden in de tweede beurt. Het was duidelijk dat beide teams voor de winst wilden gaan want in set drie kon Joost Peeters pas in de slotfase de 2-1 voorsprong op de bordjes prikken. In set vier lieten de bezoekers de armen zakken en snelde Hasselt er via een attente Sven Leenaers vlotjes vandoor. “Het was al bij al een vlotte zege waarin ik mijn bijdrage heb kunnen leveren”, aldus Put. “Volgende week spelen we opnieuw voor de beker en is Wijgmaal onze tegenstander.”

Stapje hoger

De competitie begint voor Hasselt op 17 september met een uitwedstrijd tegen Herve-Mortoux. Meteen de eerste opdracht voor Ruben Put in eerste nationale. “Ik kijk echt wel uit naar de competitiestart. Mijn verhaal bij Lint was op. Vooral omdat ik zelf een stapje vooruit wilde zetten, maar ook omdat de concurrentie op de opposite groter werd. Hasselt geeft me de kans om in eerste nationale te spelen. Ja, ik heb er veel goesting in, ook al zal het een zware opdracht worden. Elke match knokken, zeg maar.”

Naast de competitie, hoopt Hasselt nog enkele bekerrondes te overleven. “Als we nog twee keer winnen, dan spelen we in de 1/8 finales waarschijnlijk tegen Menen. Ja, dat is een mooi doel.”