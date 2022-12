Ruben Mathijs en HBC Izegem boeken zesde zege op rij: “Hebben mentale klik gemaakt”

Izegem won de voorbije weken van zowel Doornik, Hasselt, Kraainem, Merksem, Gent en afgelopen weekend met 22-20 van Houthalen. Voor dat knappe zesluik verloor Izegem vier keer op rij: van Houthalen, Kortrijk, Sasja en Eynatten-Raeren. Een extra domper was de vroege bekerexit tegen Doornik begin november. Het noopte Robin Mathijs, die jarenlang aan het hoofd van Izegem stond en de handbalclub naar ongeziene hoogtes leidde, tot zijn vertrek en afscheid. Frank Platteeuw nam zijn fakkel over als nieuwe T1 en won zijn eerste vijf wedstrijden als hoofdcoach.

“We hebben de goede vorm te pakken”, bevestigt Ruben Mathijs. “Verdedigend zetten we enkele stappen vooruit en in de omschakeling weten we nu ook vlotter het vijandelijke doel te bereiken. Pas op, veel verschil met onze eerste competitieweken is er niet. Houd er rekening mee dat we een pittig programma hadden in september en oktober, met veel uitwedstrijden en moeilijke tegenstanders. Heel wat matchen verloren we met het kleinste verschil, omdat we in het wedstrijdslot mentaal nog iets te kort kwamen om de wedstrijd definitief in ons voordeel te laten beslechten. We hebben de voorbije weken die klik gelukkig kunnen maken.”

Lossere aanpak

Welke impact heeft de trainerswissel op de recente goede prestaties van de paars-witte formatie? “Mijn vader stond acht jaar aan het hoofd van deze ploeg, dus zijn vertrek was wel een verrassing en een grote aanpassing voor ons”, vervolgt de dertigjarige rechteropbouwer. “Mathijs is een ietwat strenge coach, die vasthoudt aan heel wat regeltjes en houdt van structuur. Platteeuw is wat losser in zijn aanpak. Sommige spelers hebben er wel deugd van dat ze eens in andere omstandigheden kunnen handballen. Ondertussen is mijn vader al aan de slag als T2 bij Don Bosco Gent. Lang heeft hij dus niet stilgezeten.”

Swarming derby

Izegem klom de voorbije weken op naar de vierde plaats in het klassement van eerste nationale. “We zitten opnieuw op schema om in de top zes te eindigen en zo de play-offs te spelen, maar onze voorsprong op de nummer zeven is niet groot. Vooraleer we de winterstop induiken, spelen we aanstaande zaterdagavond eerst nog de Swarming Derby tegen Apolloon Kortrijk. Na onze goede reeks spelen we vol vertrouwen en zijn we uit op revanche, na onze nipte nederlaag in de heenwedstrijd”, besluit Mathijs.

Eerste nationale handbal: Apolloon Spurs Kortrijk - HBC Izegem: zaterdag 17 december om 20.15 uur.