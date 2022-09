Ruben Janssen en Eendracht Termien nemen een prima competitiestart: “Niet gaan zweven en met beide voeten op de grond blijven”

voetbal derde nationale BEendracht Termien heeft zijn start niet gemist. De Genkse ploeg pakt 7 op 9 en prijkt na drie speeldagen samen met titelkandidaten Geel en Houtvenne op een gedeelde eerste plaats. Of we Termien ook aan het lijstje titelkandidaten mogen toevoegen? “Een promotie naar tweede afdeling leeft binnen de club, maar in eerste instantie mikken we op een eindrondeticket”, probeert centraal verdediger Ruben Janssen de druk af te houden.

Janssen keerde na negen jaar terug naar zijn oude club Termien. In die tussenperiode bouwde hij een mooie carrière uit bij Patro Eisden, Sporting Hasselt en Bocholt. Vanwaar de keuze om terug te keren? “Eigenlijk is het een samenloop van omstandigheden”, legt Janssen uit. “Ik was het nog niet beu bij Bocholt, maar de verplaatsingen begonnen toch een beetje door te wegen. Zeker nu ik hier in de buurt bouwplannen heb en alles van nabij wil volgen. Ik woon in Genk en dat is amper zeven minuten van het voetbalveld. Daarenboven bewaar ik enkel goede herinneringen aan Termien. Of er nog bekende gezichten van toen rondlopen? Van de vroegere spelersgroep is enkel Pieter Jeunen overgebleven. En de drijvende krachten achter Termien, Roger Nijs en Danny Ceyssens, zijn er ook nog steeds.”

Veelbelovende start

De voorbereiding verliep uitstekend en die tendens zette zich voort tijdens de competitiestart. De talrijke aanwinsten vonden snel hun draai. “Termien deed goed transfers. Er kwam ervaring bij en met Martijn Stefani en Henry Odutayo beschikt de club over twee prima afwerkers. De integratie verliep vlot. De goede resultaten zorgden meteen voor een goede sfeer en een intense teamgeest. Iedereen knokt voor elkaar. De gedrevenheid van trainer Dennis Hamers is daar niet vreemd aan. Achter alles wat hij doet, zit een plan. Onze start is alvast veelbelovend. Het klikt binnen de groep.”

Vijftig jarig bestaan

Het is een publiek geheim dat Termien graag in tweede nationale wil spelen. Dat zorgt ongetwijfeld voor extra druk. Of niet? “Van druk durf ik niet spreken, maar je voelt wel aan dat deze wens bij de club leeft. Termien viert dit jaar het vijftigjarig bestaan. Het zou natuurlijk een mooie bekroning zijn wanneer we dit seizoen zouden kunnen afronden met een promotie. Maar de weg is nog lang. Met Houtvenne, Geel en Mol treffen we stevige concurrenten.”

Zondag komt Wijgmaal op bezoek. In principe mag dat geen hinderpaal zijn. “Op papier lijkt dit zo. Uit drie wedstrijden puurden ze slechts één punt. Maar de werkelijkheid is soms anders. Tegen Kampenhout lieten we thuis ook twee punten liggen. Dezelfde fout mogen we ditmaal niet maken. Een vroege tegengoal moeten we absoluut vermijden. En we mogen zeker ook niet overhaast op zoek naar kansen gaan. Maar een driepunter zou ons zeker en vast een boost geven. Zolang mogelijk bovenin de klassering meedraaien is de boodschap”, weet Ruben Janssen.

