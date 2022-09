Ruben Gevaert en SK Eernegem bouwen voort op goede eindronde: “Groep kijkt er naar uit om opnieuw bovenaan mee te strijden”

Het was Ruben Gevaert die met twee doelpunten de matchwinnaar was voor de thuisploeg. “Het was een pittige wedstrijd, met veel duels, en weinig kansen in een intensieve eerste helft”, stelt de aanvaller. “Na de pauze was er iets meer ruimte te vinden en wist ik voor het uur mijn ploeg op voorsprong te brengen, nadat de bezoekende doelman een bal niet volledig wist weg te werken en ik goed gevolgd was. De match ging verder goed op en neer. Ik lokte een strafschop uit, maar aanvoerder De Rop zag zijn poging op de bezoekende doelman verdwijnen en op de daaropvolgende tegenaanval kreeg Daring Brugge zelf een strafschop, die wel een doelpunt opleverde. Even voor affluiten schoot ik een volley richting het vijandelijke doel en had ik de meeval dat de bal tussen de benen van de goalie verdween. Zo wisten we alsnog de drie punten thuis te houden.”

Veel bijgeleerd

Gevaert komt over van Vamos Zandvoorde en is nieuw in Eernegem. “Ik wou graag in derde provinciale blijven, maar had wel oren naar een ploeg met iets meer ambities dan Zandvoorde”, vervolgt de doelpuntenmaker. “Dat zag je al in de voorbereiding. We speelden tegen heel wat ploegen die in hogere provinciale reeksen uitkomen. Dat was ik niet gewoon, maar we hebben in die matchen echt veel bijgeleerd. We wisten hoe we in blok moesten spelen en gaven zo weinig kansen weg tegen Daring Brugge. Ik kwam terecht in een jonge, maar leergierige groep waar iedereen het goed met elkaar vindt. Meteen promoveren is geen must, maar de eindronde spelen en tot het einde meedingen naar de prijzen, is iets waar we met de hele groep naar uitkijken.”