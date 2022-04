Ruben De Baene en Sijsele zijn tuk op winst in derby: “Revanche nemen voor verlies in heenmatch”

BASKETBAL TOP DIVISION TWOIn Top Division Two staan Basket Sijsele en KBGO Finexa Basket@Sea zaterdagavond tegenover elkaar. De inzet van het West-Vlaams duel is naast het prestige ook de derde plaats in de rangschikking. Bij beide ploegen is de motivatie ontzettend groot om de overwinning binnen te halen.

Bij Sijsele zijn ze de openingswedstrijd van de competitie nog niet vergeten. Sijsele liet toen de winst in de slotfase liggen (66-56). “We liggen uiteraard gebrand op revanche, we hebben dan ook nog iets recht te zetten na de heenmatch”, klinkt het bij Ruben De Baene. “De blessurelast doet er uiteraard niet goed aan, maar dat is nu al enkele weken zo. We moeten roeien met de riemen die we hebben en op die manier ons beste niveau proberen te halen, al zal dat uiteraard niet makkelijk worden. De neuzen in dezelfde richting laten wijzen en de derby met de volle intensiteit en winnaarsmentaliteit afwerken, dat zal al een grote invloed hebben. Ook na vorige week (64-85-verlies tegen leider Vilvoorde, red.) hebben we voor het thuispubliek nog iets goed te maken, we toonden onze winnaarsmentaliteit nog te weinig.”

Het zal niet gemakkelijk worden voor Sijsele om nog wat te stijgen in het klassement. “We hebben nog een moeilijk programma, met Oostende, Gent en Royal IV thuis en dan nog een verplaatsing naar Willebroek. Het worden moeilijke duels”, meent De Baene. “Elke overwinning zal belangrijk zijn.”

KBGO wil in schoonheid afsluiten

“Sijsele is een gevaarlijke tegenstander. Hun seizoen lijkt een beetje op dat van ons. We verloren soms waar dat niet mocht, maar boekten ook knappe overwinningen”, pikt Jarne Vandenabeele van KBGO in. “Net als ons hadden ze wellicht meer van verwacht van het seizoen. Het is een heel belangrijke wedstrijd met het oog op het klassement. Alle spelers kennen elkaar ook heel goed, het wordt een bijzonder duel.”

Voor KBGO vallen er na de partij tegen Sijsele maar twee matchen meer te spelen. “We kunnen Woluwe en Royal IV zeker aan”, meent Vandenabeele. “Het zou mooi zijn om met drie overwinningen op rij het seizoen af te sluiten. We hebben de indruk dat er meer mogelijk was dan de derde plaats, maar uiteindelijk is het toch een knap resultaat met een wel heel jonge ploeg.”

Top Division Two: Basket Sijsele One – KBGO Finexa Basket@Sea One: zaterdag 16 april om 20.45 uur

