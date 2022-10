Ruben Corstjens lijkt met KVC Houtvenne op weg naar eerste periodetitel: “Hoe langer we op kop staan, hoe moeilijker het gaat worden”

voetbal derde nationale BIn derde nationale B lijkt KVC Houtvenne stilaan op kruissnelheid te komen. Na het 2-1-verlies van Wezel Sport in Diest pakte het team van coach Ruben Corstjens twee weken geleden de leiding over en het ziet ernaar uit dat men in Houtvenne niet van plan is om die positie snel uit handen te geven.

Na de klinkende 1-7-winst in Wellen volgde een 4-0-zege tegen Sint-Lenaarts. De 0-1 in Schoonbeek-Beverst was vorige week nog zuinig, maar thuis tegen Wijgmaal werd zaterdagavond opnieuw stevig uitgehaald (4-0).

“Het was nochtans weer een verraderlijke match”, weet coach Ruben Corstjens. “Wijgmaal was ook weer zo’n team dat iets minder punten gepakt heeft naargelang hun kwaliteiten, dus het was voor ons weer een kwestie van scherp te starten. En dat is gelukt. Na een half uur was de match al gespeeld.”

Interessant recept

Dat lijkt stilaan een handelsmerk te worden van KVC Houtvenne. “Dat proberen andere ploegen nochtans ook, hoor”, lacht Corstjens. “Een snelle goal is altijd welkom, maar inderdaad. Wij hebben de kwaliteiten ervoor en het is ons al een paar keer gelukt. We scoren vlot en onze defensie staat als een huis. Dat is een interessant recept. We hebben de voorbije acht matchen op een bepaalde manier aangevat en we gaan gewoon op de ingeslagen weg proberen verder te gaan.”

Dat maakt het plezant werken voor een trainer. “We hebben een groep samengesteld met spelers waarvan we hun individuele kwaliteiten op voorhand al kenden”, klinkt het. “Maar dan moet je het nog altijd zien waar te maken als team. En dat lijkt goed te lukken. Er zijn een paar jongens pas laat aangesloten tijdens de voorbereiding, dus in het begin van de competitie was het nog even zoeken. Intussen begint iedereen elkaar steeds beter te vinden en dat zie je ook terug in de resultaten. We zijn duidelijk niet afhankelijk van één speler. We zien verschillende namen bij de doelpuntenmakers en iedereen deelt assists uit.”

Periodetitel

De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. “Dat zou heel mooi zijn”, besluit Corstjens, “maar het zou ook geen ramp zijn, mochten we het niet halen. Ook met het kampioenschap zijn we nog lang niet bezig. We blijven het gewoon week per week bekijken. Hoe langer we op die eerste plaats staan, hoe moeilijker elke wedstrijd gaat worden. Het zal nog knokken worden om ons doel te bereiken, maar we hebben ervaring genoeg in huis om daarmee om te gaan.”

Lees ook: meer voetbal in 3NB