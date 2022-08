Ruben Apers na derde plaats in Omloop Mandel-Leie-Schelde: “Ierse kampioen ging echt te snel”

Net als in Ruddervoorde werd Ruben Apers in Meulebeke derde. Achter het ontsnapte duo Rory Townsend, donderdag ook winnaar in Mere, en Harry Tanfield sprintte de Waaslander sneller dan Jeppe Pallesen en Cooper Sayers.

Het moet gezegd: Ruben Apers is niet onaardig bezig. Eerder deze week werd hij zesde in de Egmont Cycling Race, een UCI-wedstrijd in Zottegem. De pion van Sport Vlaanderen-Baloise pakte zaterdag een derde podiumplaats in de Omloop Mandel-Leie-Schelde. In deze profkermiskoers werd snel een kopgroep van twaalf gevormd. Met Apers en Aaron Verwilst als vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen-Baloise.

“Je weet dat je bij de start van een kermiskoers vooraan moet staan”, vertelde Apers. “Het is niet de eerste keer dat een grote groep wegrijdt en standhoudt. Andersom kan ook: halfweg hergroepering waardoor de koers herbegint. We hebben hier met die kopgroep van twaalf vele ronden à bloc moeten rijden om tot één minuut te kunnen uitlopen. Vandaar dat er in de leidersgroep regelmatig een mannetje wegviel.”

Uitgedunde kopgroep

Eerst de Amerikaan Franck Eamon, dan Belgisch beloftenkampioen veldrijden Emiel Verstrynge, daarna de Brit Adam Lewis. In de finale kwam er van achteruit druk van vijftien man. Maar de achtervolgers haalden het niet.

“Ik wist dat ik de Ierse kampioen, vorige donderdag winnaar van de Grote Prijs Lucien Van Impe in Mere, in de gaten moest houden”, ging Apers verder. “Toen hij net na de laatste doortocht aan de streep aanzette kon ik hem niet volgen. Hij was echt de sterkste. Ook Harry Tanfield, de tweede, was sterker. Ik zat met goeie benen, dan is derde worden een beetje zuur. Mee op het podium mogen is een troostprijs.”

Geen zorgen over contract

Apers, tweedejaarsprof, is bezig aan een degelijk najaar. Hij rijdt de komende weken onder meer Tour de Doubs, het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp en Gooikse Pijl. “Contractbesprekingen komen bij onze ploeg pas in september”, besloot Apers. “Denk niet dat ik mij zorgen moet maken. Uiteraard hoop ik ooit door te stromen. Gebeurt dat nu nog niet zal ik mijn slaap daar niet voor laten. Al is het beter om zo vroeg mogelijk Sport Vlaanderen-Baloise te verlaten, dat is het opzet van deze ploeg. Als ik blijf zal ik zeker niet ongelukkig zijn want we rijden een mooi programma.”