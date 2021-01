Ruben Apers begon op nieuwjaarsdag aan profcarrière: “Eerste training was toch anders”

Hoewel de eerste trainingsrit in het Waasland slechts een goede twee uur heeft geduurd, heeft Ruben Apers met volle teugen genoten van zijn eerste tocht in het nieuwe jaar. “Renners houden zich strikt aan data. Tot oudejaarsdag trainde ik in mijn rode outfit van Lotto-Soudal U23. Daags nadien mocht ik wisselen. Die kledij is op zich niet echt een verschilpunt. Het was meer uitkijken naar de nieuwe fiets, omdat daar vaak wel verschillen kunnen zijn. Bij Sport Vlaanderen-Baloise rijden ze op fietsen van Eddy Merckx. Die worden echter bij dezelfde constructeur gemaakt als de fietsen van de Lotto-Soudal. Op dat vlak viel het dus ook mee. De eerste kilometers voelden iets ‘stijver’ aan, maar de eerste kennismaking was zeker positief. De mensen zullen moeten wennen aan mijn nieuwe uitrusting. Misschien zullen ze denken dat Moreno De Pauw passeert (lacht). Ja, die eerste training was toch anders.”