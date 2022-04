Rube Van Gelder wil meer na eerste winst ooit: “Op naar een tweede zege en top vijf in een interclub”

vrouwenvoetbal Super League De na één seizoen vertrekken­de trainer Johan Walem (RSCA Women) wil titel pakken tegen concurrent OHL A

Woensdagavond op het veld van OHL A, de enige overgebleven concurrent voor de titel, kan vrouwelijk paars-wit voor de vijfde keer op rij kampioen worden van België in het vrouwenvoetbal. Gelijkspelen is voldoende om de champagnekurken te laten knallen. Op 14 mei is er de bekerfinale tegen Standard in het AFAS-stadion van KV Mechelen.

26 april