Rube Van Gelder na verrassende eerste winst ooit: “Op naar een tweede zege en top vijf in een interclub”

basketbal BBC De Westhoek Zwevezele Two pakt titel in tweede provincia­le: “Sigaren konden niet ontbreken”

Na een vlotte overwinning tegen staartploeg Wervik is BBC De Westhoek Zwevezele Two de kampioen in tweede provinciale. Volgend seizoen smelt de ploeg samen met overgebleven spelers uit de One die geschrapt wordt in tweede landelijke.

26 april