RSCA zet scheve situatie recht in topper tegen Charleroi: drie dolle minuten na de rust volstaan

Futsal eerste nationaleAnderlecht toonde tegen Charleroi twee gezichten. Voor de rust kon de thuisploeg nooit haar eigen spel ontwikkelen. De 1-3-achterstand op dat moment was een logisch gevolg. Na de pauze speelde paars-wit – zonder hoogstaand technisch voetbal – wel in een hogere versnelling. Het leidde tot een 5-4-overwinning.

RSCA weet nog altijd niet waar de Final Four van de Champions League zal doorgaan. Het Poolse Gliwice lag in poleposition, maar de plaatselijke overheid maakt problemen van de komst van Russische spelers bij Benfica en Sporting. Indien de Polen geen garanties kunnen geven, kijkt men uit naar een andere locatie en dat hoeft niet Palma te zijn. Zolang dit probleem niet opgelost is, kan de UEFA ook niet overgaan tot de loting.

Afwezige en debutant

Anderlecht moest het in de topper tegen Charleroi stellen zonder Dragan Tomic. De spierblessure van de Serviër duurt langer dan voorzien. “Op een eerste echo was aanvankelijk niets te zien. De pijn bleef echter aanhouden. Een tweede echo bracht wel een scheurtje aan het licht. Ik hoop maandag de trainingen te kunnen hervatten en de bekermatchen tegen Charleroi te halen. Bij de thuisploeg maakte Serginho (onopvallend) zijn debuut. “Ik ben blij dat na een maand wachten mijn papieren eindelijk in orde zijn. Ik hoop me nu dienstbaar te kunnen maken voor de ploeg.”

Zwakke eerste helft

Paars-wit maakte deze keer de truitjes wel nat, maar het spel was niet goed. Dillien bracht vanuit een scherpe hoek de thuisploeg nog wel op voorsprong, maar de Carolo’s kregen de betere kansen. Wilde zorgde voor de gelijkmaker. Diogo kreeg terecht een tweede gele kaart na een onnodige charge. Charleroi profiteerde van de man-meer-situatie, al had men wel een compleet denkbeeldige strafschop – Ghislandi trapte in de grond – nodig. Wilde zette die feilloos om.

Kort voor de rust zorgde Cordier op counter met een derde doelpunt voor een koude douche bij de thuisploeg. Op zich viel daar weinig op aan te merken. Kort na de rust lukte Edu de aansluitingstreffer, twee minuten later Roninho de gelijkmaker. Nog eens dertig seconden later strafte Rescia een kinderlijke blunder van doelman Idrissi genadeloos af. RSCA kreeg nu wel kansen, maar was slordig in de afwerking. Charleroi bleef voor dreiging zorgen. Diep in de tweede helft nam Rescia alle twijfel weg. Elf seconden voor tijd tekende Idrissi voor de 5-4-eindscore.

Matchwinnaar

Verdediger Maxi Rescia kroonde zich met twee doelpunten tot matchwinnaar. “Onze eerste helft was niet denderend. We kwamen niet in ons eigen spel. Het pleit voor de groep dat we na de rust karakter toonden. We konden een eerste seizoensnederlaag afwenden door onze positieve ingesteldheid. Woensdag staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, maar dan in de halve finale van de beker van België. Dat wordt een heel ander gegeven.”

Doelpunten: 9’ Dillien (1-0), 12’ en 15’ Wilde (1-1 en 1-2), 18’ Cordier (1-3), 24’ Edu (2-3), 26’ Roninho, 27’ Rescia (4-3), 36’ Rescia (5-3), 40' Idrissi (5-4).

Doelpunten na 14 speeldagen: Jelovcic 19, Diogo 17, Tomic 16, Grello 12, Dillien 10, Fits 9, Rescia 7, Roninho 6, Roncaglio 5, Edu 4, Lennon 3.



Lees ook: meer futsal