RSCA Women mee aan kop na vlotte 7-0-zege tegen Charleroi, waarin Jacobs en Minnaert elk drie keer scoren

voetbal jupiler pro league Bernd Hollerbach gaat met STVV opnieuw winnen in Zulte Waregem: “Onze eerste helft was barslecht”

In het voormalige Regenboogstadion, dat ondertussen tot Elindus Arena is omgedoopt, doet STVV het al jarenlang uitstekend. Na 0-2-overwinningen in de voorbije twee competities, ging het team van Bernd Hollerbach opnieuw zegevieren op de grens van Oost- en West-Vlaanderen en nu zelfs met hogere winstcijfers (0-3). Maar toch was Bernd Hollerbach best kritisch over de prestatie van zijn manschappen.

16:23