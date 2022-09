RSCA Women mee aan kop na vlotte 7-0-zege tegen Charleroi: Jacobs en Minnaert scoren elk drie keer

Wielrennen profs Jordi Meeus na zijn overwin­ning in de Primus Classic: “Hopelijk voorbode van een goed najaar”

Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) pakte in de Primus Classic zijn tweede overwinning van het seizoen. De Lommelaar was in Haacht sneller dan Arnaud Démare (Groupama - FDJ) en Max Kanter (Movistar Team). Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) werd vijftiende. “Het was een hectische finale waarin ik perfect afgezet werd. Ik ben blij met deze overwinning. Hopelijk is het een voorbode voor een goed najaar. Parijs-Tours, waar ik tweede werd bij de beloften, staat met stip in mijn agenda”, vertelt Jordi Meeus.

17:49