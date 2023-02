RSCA vlot voorbij Charleroi in halve finale van beker: finale op paaszaterdag tegen Herentals

Charleroi liet nationaal doelman Idrissi op de bank. Bouzid stond niet op het wedstrijdblad. De Carolo zou weigeren om te spelen in een shirt, waarop reclame wordt gemaakt voor een gokkantoor. Officiële bevestiging kon daarvan (nog) niet bekomen worden. Anderlecht had de les van vorige week goed begrepen. Toen speelde de ploeg een schabouwelijke eerste helft tegen hekkensluiter Bilzen. Nu vatte men de koe onmiddellijk bij de horens. Jonhn Lennon devieerde al na twee minuten een knal van doelman Roncaglio in doel. Vijf minuten later knalde Jelovcic de bal keihard in de winkelhaak. Nog eens twee minuten later lukte Dillien de 3-0. De bezoekers kregen nauwelijks kansen en RSCA kon haar wil opleggen. Serginho zette met een knappe omhaal de 4-0-ruststand op het bord. Na de rust kende de thuisploeg kort even een mindere periode, maar Dillien (2), Tomic (2), Diogo en Roninho dreven de score op 10-5. Paars-wil walste weer.

Uitblinker Steven Dillien

Een speler krijgt vertrouwen, wanneer hij speelminuten krijgt. Niet, wanneer hij veertig minuten op de bank blijft in een topper. Steven Dillien was met drie doelpunten één van de grote uitblinkers bij RSCA. “Het is plezant dat ik drie keer scoorde, maar voor mij is het veel belangrijker dat Anderlecht opnieuw de finale mag spelen. De wanprestatie tegen Bilzen zat nog in het achterhoofd. We zijn ook maar mensen, een mindere match kan eens voorvallen. Iedereen wou echter de puntjes op de i zetten. Toen het 8-1 stond, verloren we enkele minuten de focus. Ook dat is ergens begrijpelijk. Vrijdag spelen we in competitieverband tegen Herentals. Het toeval wil dat we in de bekerfinale begin april opnieuw tegenover elkaar zullen staan. Beide matchen staan los van elkaar, maar het is een leuk gegeven voor beide ploegen.”