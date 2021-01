RSCA-trainer Patrick Wachel na ruime 1-8-zege tegen OHL: “Ons gevaar komt van alle kanten”

Piepjonge Julie Alaerts (Antwerp Ladies) ziet druk programma graag komen: “Vooral veel bijleren”

20:55 Het Interfreight Antwerp Volley Team beleefde een moeilijke zaterdagavond in Limburg. De ploeg uit As-Tongeren bleek een maat te groot voor de jonge Antwerpse speelsters. Vooral in opslag en in aanval acteerde de thuisploeg erg dominant. Tegen zo veel power waren de Antwerp Ladies niet opgewassen.