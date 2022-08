RSCA Futsal zegent nieuwe sporttempel in met monsterzege tegen AFM Charleroi: “De toon is gezet”

Voor de eerste match op de nieuwe locatie kwam er behoorlijk wat volk opdagen. Links en rechts schort er nog wat, maar in zijn geheel ziet de nieuwe sporttempel er fraai uit. Op de nieuwe doelman Roncaglio na was iedereen ook present. Manager Lieven Baert licht toe. “Roncaglio moest in Portugal nog enkele documenten in orde brengen, maar maandag traint hij gewoon weer met de groep mee. De oefenmatch had niet veel om het lijf, maar het was een leuke opwarmer.”

Monsterzege

Veel tegenstand kreeg RSCA inderdaad niet. Het was op zich al een verdienste dat de amateurs uit tweede nationale het duel aangingen tegen de landskampioen. Het verschil met het professionalisme van de Anderlechtenaren was echter te groot. Edu kreeg de eer om na 1’16” het allereerste doelpunt in Roosdaal te mogen aantekenen. “Uiteraard is het fijn om de geschiedenisboeken in te gaan als eerste doelschutter in onze nieuwe thuishaven. Meer belang moet er niet aan gehecht worden, behalve dat ik mijn goal opdraag aan mijn zoontje Théo. Hij werd op 25 juni geboren. Het was een plezante vakantie. Voor ons kwam het erop aan om elkaar een eerste keer te vinden op het veld. De toon is gezet. Bijna iedereen heeft kunnen scoren en dat is altijd goed voor het vertrouwen. Het echte werk moet nog komen. Volgende vrijdag krijgen we Parijs over de vloer. Dat wordt een heel ander niveau. Beide ploegen treffen elkaar ook in de Champions League, al zal dat nog een andere match worden.”