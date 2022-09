RSCA Futsal zegent Belleheide in met stuntzege tegen Benfica: “Good luck, Anderlecht!”

Futsal eerste nationaleWat een ouverture! RSCA Futsal won vrijdag de opener van de competitie in Moeskroen met 2-8. Daags nadien volgde de inhuldiging van de nieuwe zaal. Met Benfica had men een absolute futsalgrootheid aangetrokken. Het ging om een vriendschappelijk duel, maar de 4-1-zege van Anderlecht gaat wel het Europese futsal in.

In de eerste competitiematch tegen Moeskroen werd er nog duidelijk met de handrem op gespeeld. RSCA won probleemloos met 2-8, maar zinderend was het nog niet. Kapitein Grello knikt instemmend. “Moeskroen toonde zich een stugge ploeg die duidelijk het viriele spel opzocht. We hebben professioneel de klus geklaard. Het kwam er vooral op aan om geen schade op te lopen zoals blessures of overbodige kaarten. Dat is ons gelukt.”

Volledig scherm Nederlaag of niet? De supporters van Benfica bleven veertig minuten lang een voorbeeld. © RV

Galamatch

Het kan verkeren. Voor één keer was er meer aandacht voor een oefenwedstrijd dan voor een competitiematch. De komst van het grote Benfica bracht de massa op de been. Bij de officieuze start van RSCA kon men meteen rekenen op een uitverkocht zaal. Een behoorlijk aantal bezoekende supporters zorgden meteen van de eerste minuut ongeacht de score voor een prachtsfeer. Benfica – met alle grote namen present – kwam meteen onder druk te staan. Na drie minuten opende Diogo de score voor Anderlecht. “Als man van Sporting (Diogo speelde zowel voor Sporting Lissabon als voor Sporting Anderlecht, red.) is het altijd geweldig om tegen Benfica te scoren. De vroege voorsprong gaf ons vertrouwen.”

Volledig scherm Roncaglio en collega André Souza begroeten elkaar hartelijk. Diogo kijkt toe. © RV

Knappe eerste helft

De eerste helft was van internationaal niveau. Benfica toonde waarom men de Final Four van de Champions League in mei mocht spelen en RSCA is opgeklommen naar de negende plaats op de Europese ranking. Edu mocht één minuut na de openingstreffer de voorsprong opdrijven. Meteen schakelden de Portugezen over naar een hogere versnelling. Bruno Coelho mocht de aansluitingstreffer aantekenen. Via een tienmeter bracht Tomic onze landgenoten 3-1 voor. Na de rust zakte het hoge tempo ietwat. Benfica eiste de bal op, maar de thuisverdediging ving de tegenstander goed op. In de slotfase kon Tomic via een nieuwe tienmeter de 4-1-eindscore op het bord zetten.”

Volledig scherm Voor Diego Roncaglio werd het een weerzien met vele bekenden. © RV

Roncaglio

Diego Roncaglio genoot van de winst tegen zijn ex-club. “Het was geweldig. Weerwraak? Neen, ik ken de hele entourage en heb veel vrienden in Lissabon. Ik heb gewoon veertig minuten lang genoten. Laten we dit resultaat niet overschatten, het gaat nog altijd om een vriendschappelijke match. Toch kan ik u verzekeren dat dit resultaat rondgaat in Europa. Ik weet dat ze in Benfica niet graag met 4-1 verliezen. Zelfs niet in een galamatch.”

Volledig scherm Menig supporter van Benfica wilde na afloop van de match met Roncaglio op de foto. © RV

Pulpis

Bezoekend coach Pulpis was na afloop karig met zijn commentaar. Na de match ‘beraadslaagde’ hij bijna een uur achter gesloten deuren in de kleedkamer met zijn spelers. “De analyse van de match is een interne aangelegenheid die ik enkel met mijn spelers deel. Ik geef wel een pluim aan RSCA. Het is een nieuwe ploeg en ik wens haar alle succes toe. Ik zou zeggen: ‘Good luck, Anderlecht!’. We wisten vooraf dat het een moeilijke klus zou worden en dat ze bijzonder gemotiveerd zouden zijn. Uiteindelijk ken ik tegenstander nog altijd vanuit hun periode Halle-Gooik.”

Volledig scherm Coach Pulpis (r) had na de match het een en ander te bespreken met zijn spelers. © RV

Doelpunten

Doelpunten Moeskroen-RSCA 2-8

Doelpunten : Tomic (0-1), Fits (0-2), Roninho (0-3 en 0-4), Edu (0-5), Greco (1-5), Diogo (1-6), Rescia (1-7), Zireg (2-7), Rescia (2-8).

Doelpunten RSCA-Benfica 4-1

Doelpunten : 3’ Diogo (1-0), 4’ Edu (2-0), 14’ Bruno Coelho (2-1), 15’ en 39’ Tomic (3-1 en 4-1).