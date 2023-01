RSCA Futsal wint zonder enige glans in Malle: meeste truitjes hoeven niet gewassen te worden

Slecht doorgenomen

Eén en ander moet door de spelersgroep verkeerd begrepen zijn. Tomic en Roncaglio kregen rust, maar op Malle namen alle spelers – op Jelovcic en Edu na – in de eerste helft rust. Het spel van de landskampioen was zielloos, ongeïnspireerd, lamlendig. Als u nog duidelijkere synoniemen kent, mag u ze gebruiken. Zelfs de grote namen gaven afwezig. Diogo? Rijdt duidelijk geen kermiskoersen. Grello? Gefrustreerd door het zwakke spel van zijn ploeg. Cristiano? Flagrant in de fout bij het eerste tegendoelpunt. Lennon? Geen rock-‘n-roll voor de rust (scoorde wel drie keer na de pauze). Bij de rust stond een beschamende 1-2 op het bord. Rode lantaarn Malle maakte op dat moment zelfs aanspraak op meer. Op het halfuur kwam RSCA 2-4 voor. Toen brak de veer bij de thuisploeg. In de laatste minuten ging de bal er plots wel vlot in, zodat de eindscore veel maskeert. Het had één voordeel: minstens de helft van de truitjes hoefde niet gewassen te worden.

Edu

Franco Jelovcic haalde opnieuw zijn niveau van de laatste weken. Ook Edu maakte het truitje wel nat. Laatstgenoemde was eerlijk in zijn analyse. “Onze eerste helft was inderdaad niet goed. Het tempo lag laag en we leden veel balverlies. Het was zo een van die zeldzame avonden, waarop het niet liep zoals we het vooraf voor ogen hadden. In de tweede helft was er beterschap. Toen vonden we wel de weg naar doel. Het was een match om snel te vergeten.” Heel snel dus.