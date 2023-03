RSCA Futsal wint vlot in Hamme: eerste plaats in reguliere competitie is een feit

RSCA kon niet beschikken over Steven Dillien. “Op training heb ik mijn voet omgeslagen en het had weinig zin om risico’s te nemen. Ik hoop volgende week weer paraat te zijn tegen Eisden. Grello kwam op training in botsing met Tomic. De Serviër was sterker. Grello speelde op halve kracht. Paars-wit opende niet slecht, maar had moeite om de thuisdefensie te ontgrendelen. Het gevaar moest aanvankelijk vanuit de tweede lijn komen. Een knap uitgespeelde counter leverde Hamme via Deladrière zelfs een 1-0-voorsprong. Roninho zorgde met een schot vanuit een scherpe hoek voor de gelijkmaker. Op slag van rust zorgde Serginho voor de 1-2-voorsprong. Onmiddellijk na de herneming kon Tomic een collectieve aanval mooi afronden. Meteen was de trein vertrokken. Jonhn Lennon, Diogo, Serginho, Edu en Jelovcic dikten verder aan.

Eerste plaats

Voor de aanvang van de match tegen Hamme was er goed nieuws voor Anderlecht. De ploeg sluit de reguliere competitie sowieso af op de eerste plaats. Coach Luca Cragnaz was trots. “Door de 9-2-nederlaag van Antwerpen kon geen enkele ploeg ons nog bijbenen in de rangschikking. Het biedt ons een belangrijk thuisvoordeel in de play-offs. We kunnen nu ook rustig de resterende matchen afwerken en ons focussen op de bekerfinale. Die match op paaszaterdag willen we sereen aanpakken. Op vrijdag wordt er in het Gentse Tolhuis getraind om iedereen de kans te geven om zich aan te passen aan de zaal. s’ Avonds zal de technische staf de bekerfinale van de beloften bijwonen (tegen Moeskroen, red.). We moeten nog bekijken of de spelers dat ook zullen doen. We overnachten niet in een hotel. Vorig jaar deden we dat wel, omdat de finale in Houthalen werd gespeeld. Nu is het dichter bij huis. Bovendien verkiezen alle spelers om rustig thuis te zijn.”