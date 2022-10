RSCA Futsal wint probleemloos tegen Pibo Bilzen: “Geslaagde algemene repetitie”

Of Pibo Bilzen een aanwinst kan worden voor eerste nationale, zal de komende maanden moeten blijken. Organisatorisch en structureel oogde het allemaal heel fraai. Een pluim waard. Sportief moet men proberen te volgen. De Limburgers kregen tegen RSCA meteen een koude douche. Na drieëntwintig seconden opende Grello met een volley de score. Nog geen minuut later verdubbelde Tomic met een hakje – hoe anders? – de voorsprong. Na zes minuten mocht het tactisch plan van de thuisploeg – in de mate dat het bestond tegen dit Anderlecht – in de vuilbak. Uitblinker Roncaglio rukte mee op en haalde uit in de winkelhaak. Het was al de tweede seizoenstreffer voor de Braziliaanse nationale doelman. Zodra het 0-3 stond, konden de bezoekers een en ander rustig controleren. Na de rust volstonden twee flitsen van Diogo en één binnentikker van Dillien om de wedstrijd helemaal dood te maken. Waar Bilzen voor de rust probeerde mee te voetballen, koos men er na de pauze voor om de afstraffing te vermijden. Jammer. Finaal werd het 1-7. Opmerkelijk gegeven: RSCA kreeg in de hele partij geen enkele fout tegen! Een uitzondering in het futsal!

Volledig scherm Steven Dillien kon ondanks een blessure aan de enkel toch spelen. © RV

Luca Cragnaz

Coach Luca Cragnaz was tevreden over het optreden in Limburg. “Het werd een geslaagde algemene repetitie. We waren vooraf toch wat behoedzaam. Edu en Roninho werden gespaard. Tegen woensdag raken ze speelklaar. Dillien en Rescia speelden beperkt. Risico’s nemen vijf dagen voor de Main Round is zinloos. Het was ook prima dat we nog een wedstrijd konden afwerken, vooraleer we Europees aan de slag gaan. De voorbije maand heb ik mijn spelers twintig dagen moeten missen omwille van het interlandvoetbal. Door het forfait van Borgloon kwamen we vorige week ook al niet in actie. Gelukkig konden we midweek nog sparren tegen Differdange. Daardoor bleven we toch enigszins in het ritme.”

Steven Dillien

Steven Dillien was niet helemaal fit, maar speelde toch. “Op training kwam ik in contact met Tomic. Daarbij liep ik averij op. Met een pijnstiller lukte het me toch om te spelen. Het voelde al beter aan. Het was een positieve test met het oog op de wedstrijd van woensdag tegen Kairat. Ik weet niet of Bilzen de ideale tegenstander was op de vooravond van de Champions League. Om blessures te voorkomen was het een goede tegenstander. Anderzijds hadden we beter in het ritme kunnen komen tegen een sterkere ploeg. Het is, wat het is.”

Doelpunten

Doelpunten: 1’ Grello (0-1), 2’ Tomic (0-2), 6’ Roncaglio (0-3), 25’ en 26’ Diogo (0-4 en 0-5), 37’ Dillien (0-6), 39’ Dochez (1-6), 40’ Tomic (1-7).

Doelschutters RSCA na vijf speeldagen : Diogo 6, Tomic 5, Rescia 4, Roninho 4, Fits 3, Roncaglio 2, Dillien 2, Grello 2, Jelovcic 2, Edu 2.