RSCA Futsal voorbij Pula in Champions League, Europees kampioen Barcelona wacht

Futsal Champions LeagueRSCA Futsal heeft de eerste opdracht in de Elite Round van de Champions League tot een goed einde gebracht. Tegen het organiserende Pula werd er met 3-2 gewonnen. Hoewel het een fel bevochten zege was, waren de drie punten alleszins verdiend. Donderdag wacht er een confrontatie met Europees kampioen Barcelona.

In de vooravond was het Roemeense Galati geen partij voor Europees kampioen Barcelona. Het werd een klinkende 5-2-overwinning voor de Catalanen. De Anderlechtenaren moesten het in de tweede poulematch tegen Pula stellen zonder de geel geschorste doelman Roncaglio. Cristiano nam zijn plaats onder de lat in.

De Kroaten probeerden aanvankelijk wel druk te zetten, maar de eerste kans was voor paars-wit. Jelovcic’ schot belandde op de paal. Op de tegenaanval trof de thuisploeg wel raak. Prelcec opende de score na niet bepaald sterk verdedigen van de bezoekers. Tomic stelde echter snel orde op zaken. De Serviër lukte van op halve afstand de gelijkmaker. Nadien had RSCA het betere spel en kreeg de ploeg ook de betere kansen in de eerste helft. Doelman Mikailovic toonde zich echter een betrouwbaar sluitstuk van de defensie. Ruststand: 1-1.

Tweede helft

Na de rust kende RSCA een sterke periode. Fits schoot in het zijnet, Diogo werd gestuit door doelman Mihailovic en Jelovic pakte uit met een goed schot. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Diogo Anderlecht op voorsprong bracht. ‘Mister Europe’ pakte uit met schot dat via de paal in doel belandde. Pula ging nu risico’s nemen. Osredkar kopte na een fout van Cristiano de gelijkmaker tegen de netten. Paars-wit vatte de koe onmiddellijk bij de horens en Jelovcic – bijzonder gemotiveerd tegen zijn landgenoten – bracht de Brusselaars met een lage schuiver opnieuw op voorsprong. Het slotoffensief van Pula leverde niets meer op.

Barcelona

Kapitein Grello kan de overwinning tegen Pula naar waarde schatten. “Vorig jaar kenden we een gelijkaardig loting. Ook toen traden we in de Elite Round aan tegen Barcelona. In het eerste duel van de Elite Round lieten we echter dure punten liggen tegen Pilsen. Dat scenario moest vermeden worden. Wie een eerste match verliest, hypothekeert zijn kansen meteen. We hebben onze job gedaan tegen Pula.”

“Morgen wacht een confrontatie met Europees kampioen Barcelona. Uiteraard start Barça als grote favoriet, maar we willen onze huid duur verkopen. Ik acht ons vooraf ook niet kansloos. Eerder bewezen we ook al tegen Kairat en Palma dat we kunnen wedijveren met de Europese topclubs. Morgen krijgen we tegen Europees kampioen Barcelona een nieuwe kans om dat te bewijzen.”

Doelpunten: 4’ Prelcec (0-1), 7’ Tomic (1-1), 24’ Diogo (2-1), 31’ Osredkar (2-2), 35’ Jelovcic (2-3).

Lees ook: meer futsal