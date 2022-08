RSCA Futsal vertrekt met goed gevoel op stage naar Turkije: “Supercup wordt eerste doel”

Enkele uren voor de afreis naar Afyonkarahisar werkte RSCA Futsal nog een oefenwedstrijd af tegen Differdange. Het werd een 4-0-overwinning (2’ Fits 1-0, 18’ Fits 2-0, 20’ Jelovcic 3-0 en 37’ Fits 4-0). Trainer Luca Cragnaz kon de winst naar waarde schatten. “Twaalf maanden geleden wonnen we met 1-0 van dezelfde Luxemburgse kampioen. Toen was het echt knokken tegen een ‘vechtersploeg’. Nu kregen we een tegenstander voorgeschoteld die sterk was en wou meevoetballen. Het Groot-Hertogdom Luxemburg lijkt op het eerste zicht niet meteen een groot futsalland, maar miskijk u niet. De ploeg werkt volgende week een kwalificatietoernooi voor de Main Round van de Champions League af in Albanië. Naast het plaatselijke Tirana komen ook Belfast en Hapoel daar in actie. Differdange maakt zeker een kans op de kwalificatie. De ploeg teert sterk op Portugese inbreng. Ik stelde vast dat we tegen een goed georganiseerd team toch al behoorlijk dominant konden spelen.”

Stage

De komende week verblijft RSCA Futsal in het binnenland van Turkije. Luca Cragnaz kan een voltallige groep verwelkomen. “Maxi Rescia was er tegen Differdange niet bij omdat hij nog enkele papieren in Spanje in orde moest brengen. Hij was echter tijdig terug om aan te pikken bij de groep. We krijgen nu de kans om een week lang rustig de puntjes op de i te zetten. De voorbije twee weken werd er al stevig getraind. Dat moet zich uitbetalen tegen het einde van de maand. Op 28 augustus nemen we het voor de Supercup op tegen Charleroi. Die Supercup wordt een eerste doel. Als je die wint, zal de buitenwereld misschien stellen dat het slechts om de Supercup gaat. Verlies je echter, dan is het kwaad veel groter. Winnen is dus de boodschap. Het gaat uiteindelijk toch om een officiële prijs. Een week later volgt dan de opener van de competitie in Moeskroen. Nog eens een dag later volgt de galamatch tegen Benfica om de nieuwe sporthal in te wijden.”