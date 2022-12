RSCA Futsal verpulvert Eisden Dorp op eigen veld: Anderlecht zo goed als zeker herfstkampioen

Vooraf was men bij Anderlecht toch op zijn hoede voor een verplaatsing naar Eisden Dorp. Uitblinker Franco Jelovcic bevestigt. “De Limburgers stonden voor deze confrontatie toch op een mooie vijfde plaats. Ze doen het beter dan de voorbije jaren. Bovendien moest er bij ons door de blessures van Edu en Rescia toch wat gesleuteld worden in verdedigend opzicht. Diogo kreeg meer defensief werk voorgeschoteld dan gebruikelijk. Toch konden we in de eerste helft meteen onze stempel drukken op het gebeuren, al was dat daarom niet altijd zichtbaar in de cijfers. De thuisploeg kwam in die periode drie keer op onze helft, wij kregen bij wijzen van spreken zeventig kansen.”

Sterke tweede helft

De Kroaat heeft een punt. Doelman Lahraoui keepte in die eerste minuten sterk en kon een tijdje de nul houden. Uiteindelijk mocht Grello ongedekt toch de score openen. Eisden reageerde. Vaelen scoorde eerst met een hakje en even later kon hij op counter de 2-1 aantekenen. RSCA besefte dat er een tandje moest bijgestoken worden. Jelovcic scoorde de gelijkmaker met een leuke stifter. Diogo kon in de rebound – Tomic had de paal getroffen – de 2-3-ruststand op het bord zetten. Na de rust walste RSCA helemaal over de tegenstander heen en kwamen de zware eindcijfers wel op het bord. Grello, Diogo (2), Fits (2) en andermaal Jelovcic diepten de marge uit tot 2-9. Jelovcic zag dat het goed was. “Na de rust kreeg onze doelman Roncaglio nog één keer werk. Dat was het. Eisden werd in de verdediging gedrukt en vond geen antwoord meer. Zelf kwamen we offensief wel goed voor de dag. Ik wil er ook even op wijzen dat jong talent Gil Dekerf een goede prestatie neerzette in de tweede helft.”