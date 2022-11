RSCA Futsal stunt in Champions League: Europees kampioen Barcelona wordt na spektakelmatch in bedwang gehouden (5-5)!

Anderlecht begon zonder complexen aan de kraker. Na dertig seconden dwong Grello doelman Didac al om plat te gaan. Diogo had een goed schot in huis. Na 2’37” was de verrassing compleet, toen Fits een goede actie in huis had en beheerst afwerkte (1-0). Barcelona liet in een halve minuut tijd zien waarom de ploeg in mei Europees kampioen werd. Matheus Rodrigues kon zich doorzetten en de gelijkmaker binnenknallen. Nauwelijks negentien tellen later bracht Pito de Catalanen op voorsprong. RSCA aangeslagen? Helemaal niet. In een spetterende eerste helft bracht Diogo de stand weer in evenwicht. Ferrao bracht Barça op aangeven van Dyego opnieuw op voorsprong. Een halve minuut later bracht Marcenio de Europese kampioen 2-4 voor (ruststand).